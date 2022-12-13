Махонин потребовал от мэра Перми «напрячься» с уборкой снега

14 декабря 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Парковочные карманы стали местом для складирования снега Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работы администрации региональной столицы во время обильного снегопада. По его словам, мэрии Перми и главе города Алексею Демкину пора «напрячься». Об этом Махонин заявил во время прямого эфира на канале «Россия 24». «Сейчас добирался к вам в студию: центральные проезды не расчищены, а во дворах конь не валялся. Мэрии надо напрячься, сейчас я недоволен работой однозначно», — прокомментировал губернатор работу по уборке снега в Перми. Он напомнил, что с 2023 года содержать улицы в центре города будет новое предприятие, которое создано краевыми властями. По его словам, это крупнейший подрядчик в отрасли. В минувшие выходные в Перми прошел снегопад, который стал самым мощным за несколько лет. С пятницы по понедельник выпала большая часть месячной нормы осадков. Дорожные службы города были переведены на усиленный режим работы без выходных, но это не спасло мэрию от критики жителей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работы администрации региональной столицы во время обильного снегопада. По его словам, мэрии Перми и главе города Алексею Демкину пора «напрячься». Об этом Махонин заявил во время прямого эфира на канале «Россия 24». «Сейчас добирался к вам в студию: центральные проезды не расчищены, а во дворах конь не валялся. Мэрии надо напрячься, сейчас я недоволен работой однозначно», — прокомментировал губернатор работу по уборке снега в Перми. Он напомнил, что с 2023 года содержать улицы в центре города будет новое предприятие, которое создано краевыми властями. По его словам, это крупнейший подрядчик в отрасли. В минувшие выходные в Перми прошел снегопад, который стал самым мощным за несколько лет. С пятницы по понедельник выпала большая часть месячной нормы осадков. Дорожные службы города были переведены на усиленный режим работы без выходных, но это не спасло мэрию от критики жителей.