Махонин потребовал от мэра Перми «напрячься» с уборкой снега

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работы администрации региональной столицы во время обильного снегопада. По его словам, мэрии Перми и главе города Алексею Демкину пора «напрячься». Об этом Махонин заявил во время прямого эфира на канале «Россия 24».
«Сейчас добирался к вам в студию: центральные проезды не расчищены, а во дворах конь не валялся. Мэрии надо напрячься, сейчас я недоволен работой однозначно», — прокомментировал губернатор работу по уборке снега в Перми.
Он напомнил, что с 2023 года содержать улицы в центре города будет новое предприятие, которое создано краевыми властями. По его словам, это крупнейший подрядчик в отрасли.
В минувшие выходные в Перми прошел снегопад, который стал самым мощным за несколько лет. С пятницы по понедельник выпала большая часть месячной нормы осадков. Дорожные службы города были переведены на усиленный режим работы без выходных, но это не спасло мэрию от критики жителей.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работы администрации региональной столицы во время обильного снегопада. По его словам, мэрии Перми и главе города Алексею Демкину пора «напрячься». Об этом Махонин заявил во время прямого эфира на канале «Россия 24». «Сейчас добирался к вам в студию: центральные проезды не расчищены, а во дворах конь не валялся. Мэрии надо напрячься, сейчас я недоволен работой однозначно», — прокомментировал губернатор работу по уборке снега в Перми. Он напомнил, что с 2023 года содержать улицы в центре города будет новое предприятие, которое создано краевыми властями. По его словам, это крупнейший подрядчик в отрасли. В минувшие выходные в Перми прошел снегопад, который стал самым мощным за несколько лет. С пятницы по понедельник выпала большая часть месячной нормы осадков. Дорожные службы города были переведены на усиленный режим работы без выходных, но это не спасло мэрию от критики жителей.