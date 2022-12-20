В Челябинскую область не пустили 22,5 тонн сухофруктов из Казахстана

В места отгрузки вернули 44,7 тонн продукции с нарушениями в документации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) не пропустили более 44 тонн продуктов из Казахстана, 22,5 из которых были сухофруктами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Троицк“ 3,2 тонны фруктов и 22,5 тонн изюма, чернослива и нута возвращены на территорию Казахстана, запретили также ввоз 19 тонн грецких орехов. Продукция не соответствовала фитосанитарным сертификатам и сопроводительным документам», — уточнили в ведомстве.

В отношении всех грузоперевозчиков возбудили административные дела по ст. 10.2 КоАП РФ. Нарушителей обязали выплатить штраф.

Ранее в Челябинскую область не пустили партию коров с поддельными документами. В документах числились несуществующие врач и покупатель, а информация о регионе отгрузки была неверной.