В Челябинскую область не пустили 22,5 тонн сухофруктов из Казахстана

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Виды Екатеринбурга, ярмарка, базар, сухофрукты, рынок
В места отгрузки вернули 44,7 тонн продукции с нарушениями в документации Фото:

В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) не пропустили более 44 тонн продуктов из Казахстана, 22,5 из которых были сухофруктами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В пункте „Троицк“ 3,2 тонны фруктов и 22,5 тонн изюма, чернослива и нута возвращены на территорию Казахстана, запретили также ввоз 19 тонн грецких орехов. Продукция не соответствовала фитосанитарным сертификатам и сопроводительным документам», — уточнили в ведомстве.

В отношении всех грузоперевозчиков возбудили административные дела по ст. 10.2 КоАП РФ. Нарушителей обязали выплатить штраф.

Ранее в Челябинскую область не пустили партию коров с поддельными документами. В документах числились несуществующие врач и покупатель, а информация о регионе отгрузки была неверной.

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В таможенном пункте «Троицк» (Челябинская область) не пропустили более 44 тонн продуктов из Казахстана, 22,5 из которых были сухофруктами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте „Троицк“ 3,2 тонны фруктов и 22,5 тонн изюма, чернослива и нута возвращены на территорию Казахстана, запретили также ввоз 19 тонн грецких орехов. Продукция не соответствовала фитосанитарным сертификатам и сопроводительным документам», — уточнили в ведомстве. В отношении всех грузоперевозчиков возбудили административные дела по ст. 10.2 КоАП РФ. Нарушителей обязали выплатить штраф. Ранее в Челябинскую область не пустили партию коров с поддельными документами. В документах числились несуществующие врач и покупатель, а информация о регионе отгрузки была неверной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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