Главный борец с коррупцией из аппарата губернатора в ЯНАО покинул свой пост

Глава управления по профилактике коррупционных правонарушений ЯНАО Дамир Садыков ушел с должности

20 декабря 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Дамир Садыков покинул пост начальника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Начальник антикоррупционного управления аппарата губернатора ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом сообществе региона. «Дамир Садыков уволился из управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора ЯНАО», — сообщил инсайдер. В управлении Садыков занимал должность начальника. По информации источника, в антикоррупционном ведомстве зачищают кадры, которы ранее имели опыт оперативной и следственной работы. В правительстве ЯНАО эту информацию не подтвердили. «Дамир Садыков уволился в связи с семейными обстоятельствами, сокращений не было», — ответили агентству в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре Садыкову добавили полномочий. Управление по профилактике коррупционных наделили правом запрашивать информацию о финансах и недвижимости в ведомствах региона.

Начальник антикоррупционного управления аппарата губернатора ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом сообществе региона. «Дамир Садыков уволился из управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора ЯНАО», — сообщил инсайдер. В управлении Садыков занимал должность начальника. По информации источника, в антикоррупционном ведомстве зачищают кадры, которы ранее имели опыт оперативной и следственной работы. В правительстве ЯНАО эту информацию не подтвердили. «Дамир Садыков уволился в связи с семейными обстоятельствами, сокращений не было», — ответили агентству в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре Садыкову добавили полномочий. Управление по профилактике коррупционных наделили правом запрашивать информацию о финансах и недвижимости в ведомствах региона.