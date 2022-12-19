19 декабря 2022

Главный борец с коррупцией из аппарата губернатора в ЯНАО покинул свой пост

Глава управления по профилактике коррупционных правонарушений ЯНАО Дамир Садыков ушел с должности
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
Дамир Садыков покинул пост начальника Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Начальник антикоррупционного управления аппарата губернатора ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом сообществе региона.

«Дамир Садыков уволился из управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора ЯНАО», — сообщил инсайдер. В управлении Садыков занимал должность начальника.

По информации источника, в антикоррупционном ведомстве зачищают кадры, которы ранее имели опыт оперативной и следственной работы. В правительстве ЯНАО эту информацию не подтвердили. «Дамир Садыков уволился в связи с семейными обстоятельствами, сокращений не было», — ответили агентству в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре Садыкову добавили полномочий. Управление по профилактике коррупционных наделили правом запрашивать информацию о финансах и недвижимости в ведомствах региона.

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Начальник антикоррупционного управления аппарата губернатора ЯНАО Дамир Садыков покинул свой пост. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом сообществе региона. «Дамир Садыков уволился из управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора ЯНАО», — сообщил инсайдер. В управлении Садыков занимал должность начальника. По информации источника, в антикоррупционном ведомстве зачищают кадры, которы ранее имели опыт оперативной и следственной работы. В правительстве ЯНАО эту информацию не подтвердили. «Дамир Садыков уволился в связи с семейными обстоятельствами, сокращений не было», — ответили агентству в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что в сентябре Садыкову добавили полномочий. Управление по профилактике коррупционных наделили правом запрашивать информацию о финансах и недвижимости в ведомствах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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