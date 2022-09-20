Главе отдела по борьбе с коррупцией в ЯНАО добавили полномочий

У чиновника появится больше инструментов для проверок на коррупцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновнику из аппарата губернатора ЯНАО Дамиру Садыкову, возглавляющему управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, разрешили запрашивать информацию о финансах, активах и недвижимости в различных ведомствах при проведении проверок. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Предусматривается наделение начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора автономного округа полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление еще не подписано главой округа.

Ранее сообщалось, что управление делами правительства также наделили новыми полномочиями. Под контроль ведомства перешли помещения департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.