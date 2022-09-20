20 сентября 2022

Главе отдела по борьбе с коррупцией в ЯНАО добавили полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальный комитет. Курган, депутат, чиновник
У чиновника появится больше инструментов для проверок на коррупцию Фото:

Чиновнику из аппарата губернатора ЯНАО Дамиру Садыкову, возглавляющему управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, разрешили запрашивать информацию о финансах, активах и недвижимости в различных ведомствах при проведении проверок. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Предусматривается наделение начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора автономного округа полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление еще не подписано главой округа.

Ранее сообщалось, что управление делами правительства также наделили новыми полномочиями. Под контроль ведомства перешли помещения департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

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Чиновнику из аппарата губернатора ЯНАО Дамиру Садыкову, возглавляющему управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, разрешили запрашивать информацию о финансах, активах и недвижимости в различных ведомствах при проведении проверок. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Предусматривается наделение начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора автономного округа полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции», — говорится в пояснении пресс-службы к документу. Постановление еще не подписано главой округа. Ранее сообщалось, что управление делами правительства также наделили новыми полномочиями. Под контроль ведомства перешли помещения департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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