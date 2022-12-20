Президент РФ вручил золотую медаль владельцу ММК

Президент РФ наградил главу ММК медалью Героя труда
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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, портрет, рашников виктор
Медаль Виктор Рашников получил из рук президента РФ Владимира Путина Фото:

Президент РФ Владимир Путин 20 декабря вручил владельцу Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктору Рашникову золотую медаль Героя труда. Торжественная церемония телеканалом «Россия 24» транслируется в прямом эфире из Кремля в Москве.

Указ о присвоении звания Рашникову глава государства подписал в ноябре. В документе говорится, что владелец ММК награжден за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Предприятием Рашников руководит с 1997 года, сначала — в качестве и. о. гендиректора. Карьеру он начинал на ММК в качестве слесаря цеха ремонта металлургического оборудования № 2. В октябре владельцу комбината исполнилось 74 года. Комбинат в настоящее время входит в число крупнейших в мире производителей стали. Является лидером черной металлургии России.

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Президент РФ Владимир Путин 20 декабря вручил владельцу Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктору Рашникову золотую медаль Героя труда. Торжественная церемония телеканалом «Россия 24» транслируется в прямом эфире из Кремля в Москве. Указ о присвоении звания Рашникову глава государства подписал в ноябре. В документе говорится, что владелец ММК награжден за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Предприятием Рашников руководит с 1997 года, сначала — в качестве и. о. гендиректора. Карьеру он начинал на ММК в качестве слесаря цеха ремонта металлургического оборудования № 2. В октябре владельцу комбината исполнилось 74 года. Комбинат в настоящее время входит в число крупнейших в мире производителей стали. Является лидером черной металлургии России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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