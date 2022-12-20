Президент РФ вручил золотую медаль владельцу ММК

Президент РФ наградил главу ММК медалью Героя труда

Медаль Виктор Рашников получил из рук президента РФ Владимира Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин 20 декабря вручил владельцу Магнитогорского меткомбината (ММК, Челябинская область) Виктору Рашникову золотую медаль Героя труда. Торжественная церемония телеканалом «Россия 24» транслируется в прямом эфире из Кремля в Москве.

Указ о присвоении звания Рашникову глава государства подписал в ноябре. В документе говорится, что владелец ММК награжден за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Предприятием Рашников руководит с 1997 года, сначала — в качестве и. о. гендиректора. Карьеру он начинал на ММК в качестве слесаря цеха ремонта металлургического оборудования № 2. В октябре владельцу комбината исполнилось 74 года. Комбинат в настоящее время входит в число крупнейших в мире производителей стали. Является лидером черной металлургии России.