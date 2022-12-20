Директора оборонного завода в Челябинске обвиняют в многомиллионном мошенничестве

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Рустаму Мухаметшину и его сообщнику предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества Фото:

Директора оборонного ФГУП «Завод «Прибор» Рустама Мухаметшина обвиняют в хищении более 18 млн рублей путем мошенничества. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по версии следствия, Мухаметшин в разное время отмывал деньги на контракте по модернизации котельной.

«Мухаметшин создавал фиктивные документы, в которых указывал компанию, которая получит деньги за модернизацию одной из котельных предприятия. Естественно, модернизация не проводилась, а деньги списывались. В первом случае Мухаметшин нанес ущерб предприятию свыше 3 млн рублей. Во втором — свыше 15 млн рублей», — сообщил URA.RU источник.

По данным URA.RU, Мухаметшин проворачивал схемы не один. Вместе с директором предприятия по уголовному делу о мошенничестве проходит директор одной из фирм, с которой заключались фиктивные сделки. Он предоставлял Мухаметшину все реквизиты, куда переводились предназначенные на ремонт котельной деньги.

URA.RU обратилось в Курчатовский райсуд Челябинска. Там сообщили, что материалы уголовного дела уже поступили, но дата заседания еще не назначена. В правоохранительных органах эту тему не комментируют.

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Директора оборонного ФГУП «Завод «Прибор» Рустама Мухаметшина обвиняют в хищении более 18 млн рублей путем мошенничества. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по версии следствия, Мухаметшин в разное время отмывал деньги на контракте по модернизации котельной. «Мухаметшин создавал фиктивные документы, в которых указывал компанию, которая получит деньги за модернизацию одной из котельных предприятия. Естественно, модернизация не проводилась, а деньги списывались. В первом случае Мухаметшин нанес ущерб предприятию свыше 3 млн рублей. Во втором — свыше 15 млн рублей», — сообщил URA.RU источник. По данным URA.RU, Мухаметшин проворачивал схемы не один. Вместе с директором предприятия по уголовному делу о мошенничестве проходит директор одной из фирм, с которой заключались фиктивные сделки. Он предоставлял Мухаметшину все реквизиты, куда переводились предназначенные на ремонт котельной деньги. URA.RU обратилось в Курчатовский райсуд Челябинска. Там сообщили, что материалы уголовного дела уже поступили, но дата заседания еще не назначена. В правоохранительных органах эту тему не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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