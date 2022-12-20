Депутат Кирьянов раскрыл, как государство борется с фейками

Депутат Кирьянов: бизнесменов России заставят обеспечить кибербезопасность крупными штрафами

20 декабря 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Мошенники могут украсть деньги с карт с помощью фейков, сказал Артем Кирьянов Фото: Анна Майорова © URA.RU Компаниям будут грозить оборотные штрафы в случае утечек информации их клиентов. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Силы государства очень серьезно направлены на обеспечение кибербезопасности. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в своем выступлении в Госдуме подчеркнул необходимость противостояния киберугрозам, обеспечение кибербезопасности по всем направлениям. Это касается системы оборотных штрафов в 3%. Таким образом будут стимулировать коммерческие компании к защите данных своих пользователей», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, разрабатываются форматы по импортозамещению или по технологическому суверенитету. «Чтобы данные россиян хранились и обрабатывались на территории РФ. Чтобы у нас были серьезные гарантии того, что информация пользователей не утечет в свободный доступ, не создаст преступникам почвы, чтобы навредить», — отметил депутат. Он подчеркнул, что государство работает над кибербезопасностью граждан, но они сами должны придерживаться ряда правил. «Надо быть всегда настороже, владеть основами цифровой грамотности, цифровой гигиены, чтобы не попасть на удочку к мошенникам. К сожалению, любое государство в мире просто не успевает блокировать все. Мы вынуждены бить по хвостам. Потом возбуждаются уголовные дела, ищутся мошенники, но главное, что человек в момент может потерять значительное количество денег и получить проблемы», — объяснил эксперт. Кирьянов добавил, что зачастую граждан обманывают с помощью фейков. «Это становится угрозой не только для психического здоровья. Огромное количество фейков направлено на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Мошенники с их помощью получают у людей различного рода сведения. В частности, пароли, персональные данные. А потом используют, чтобы обнулить карточки. Есть фейки, которые направлены на то, чтобы люди что-то купили. Сейчас идет предпраздничный период. Надо быть особенно внимательными с продажей билетов на мероприятия», — заключил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компаниям будут грозить оборотные штрафы в случае утечек информации их клиентов. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Силы государства очень серьезно направлены на обеспечение кибербезопасности. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в своем выступлении в Госдуме подчеркнул необходимость противостояния киберугрозам, обеспечение кибербезопасности по всем направлениям. Это касается системы оборотных штрафов в 3%. Таким образом будут стимулировать коммерческие компании к защите данных своих пользователей», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, разрабатываются форматы по импортозамещению или по технологическому суверенитету. «Чтобы данные россиян хранились и обрабатывались на территории РФ. Чтобы у нас были серьезные гарантии того, что информация пользователей не утечет в свободный доступ, не создаст преступникам почвы, чтобы навредить», — отметил депутат. Он подчеркнул, что государство работает над кибербезопасностью граждан, но они сами должны придерживаться ряда правил. «Надо быть всегда настороже, владеть основами цифровой грамотности, цифровой гигиены, чтобы не попасть на удочку к мошенникам. К сожалению, любое государство в мире просто не успевает блокировать все. Мы вынуждены бить по хвостам. Потом возбуждаются уголовные дела, ищутся мошенники, но главное, что человек в момент может потерять значительное количество денег и получить проблемы», — объяснил эксперт. Кирьянов добавил, что зачастую граждан обманывают с помощью фейков. «Это становится угрозой не только для психического здоровья. Огромное количество фейков направлено на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Мошенники с их помощью получают у людей различного рода сведения. В частности, пароли, персональные данные. А потом используют, чтобы обнулить карточки. Есть фейки, которые направлены на то, чтобы люди что-то купили. Сейчас идет предпраздничный период. Надо быть особенно внимательными с продажей билетов на мероприятия», — заключил собеседник URA.RU.