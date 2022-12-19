19 декабря 2022

Тюменским студентам объяснили, как получить работу у IT-гигантов. Инфографика

Студенты и выпускники ТюмГУ стали участниками карьерного маркетплейса
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени прошел карьерный маркетплейс для студентов Фото:

Студенты и выпускники Тюменского государственного университета приняли участие в карьерном форуме, где им рассказали, как получить «работу мечты» в компаниях федерального уровня. Об этом сообщает официальный сайт вуза.

«Карьерный маркетплейс — новый формат проведения традиционных ярмарок вакансий и карьерных событий. Это площадка, где студенты не только могут найти стажировку или практику, но и прокачать soft и hard skills. В форуме приняли участие более 200 человек и 16 компаний. Студенты и выпускники ТюмГУ узнали, как попасть в компанию мечты, какие навыки ценят современные работодатели и как изменился рынок труда», — указано на официальном сайте ТюмГУ.

Перед тюменскими студентами выступили представители соцсети «ВКонтакте», банков Тинькофф, ВТБ, агентства недвижимости «Этажи» и др. Участники форума прямо во время карьерного маркетплейса могли пройти собеседование в федеральных и региональных компаниях. «За пять минут каждый должен был успеть презентовать себя потенциальному работодателю и получить обратную связь. Такой формат позволяет объединить в одном месте работодателей из разных сфер деятельности с открытыми вакансиями/стажировками», — сообщает официальный сайт тюменского вуза.

Кроме этого, студентов и выпускников ТюмГУ научили, как правильно писать резюме и формировать личный бренд. На маркетплейсе также прошли прямые трансляция с ведущими работодателями страны.

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.

Представители компаний федерального уровня рассказали студентам ТюмГУ, как получить «работу мечты»
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Студенты и выпускники Тюменского государственного университета приняли участие в карьерном форуме, где им рассказали, как получить «работу мечты» в компаниях федерального уровня. Об этом сообщает официальный сайт вуза. «Карьерный маркетплейс — новый формат проведения традиционных ярмарок вакансий и карьерных событий. Это площадка, где студенты не только могут найти стажировку или практику, но и прокачать soft и hard skills. В форуме приняли участие более 200 человек и 16 компаний. Студенты и выпускники ТюмГУ узнали, как попасть в компанию мечты, какие навыки ценят современные работодатели и как изменился рынок труда», — указано на официальном сайте ТюмГУ. Перед тюменскими студентами выступили представители соцсети «ВКонтакте», банков Тинькофф, ВТБ, агентства недвижимости «Этажи» и др. Участники форума прямо во время карьерного маркетплейса могли пройти собеседование в федеральных и региональных компаниях. «За пять минут каждый должен был успеть презентовать себя потенциальному работодателю и получить обратную связь. Такой формат позволяет объединить в одном месте работодателей из разных сфер деятельности с открытыми вакансиями/стажировками», — сообщает официальный сайт тюменского вуза. Кроме этого, студентов и выпускников ТюмГУ научили, как правильно писать резюме и формировать личный бренд. На маркетплейсе также прошли прямые трансляция с ведущими работодателями страны. Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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