Конгресс США намерен выделить Украине 47 млрд долларов в 2023 году

20 декабря 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

США окажут помощь Украине в рамках экстренного финансирования Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США выделит Украине 47 млрд долларов в рамках военной и гуманитарной помощи в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Комитета Сената США по ассигнованиям. «Закон о дополнительных ассигнованиях Украине на 2023 год предусматривает экстренное финансирование в размере 47 млрд долларов США», — говорится в документе проекта бюджета США. Согласно информации, приведенной в нем, помощь Соединенных Штатов Украине разделится на три сегмента: военная помощь, гуманитарная поддержка, а также надзор за поставляемой украинской стороне помощью. Западные страны начали оказывать помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля. Так, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза предоставить Украине 18 млрд евро в 2023 году, сообщает RT. Это одна пятая поддержи ЕС Украине, оказанной с 2014 года.

США выделит Украине 47 млрд долларов в рамках военной и гуманитарной помощи в 2023 году. Об этом сообщается на сайте Комитета Сената США по ассигнованиям. «Закон о дополнительных ассигнованиях Украине на 2023 год предусматривает экстренное финансирование в размере 47 млрд долларов США», — говорится в документе проекта бюджета США. Согласно информации, приведенной в нем, помощь Соединенных Штатов Украине разделится на три сегмента: военная помощь, гуманитарная поддержка, а также надзор за поставляемой украинской стороне помощью. Западные страны начали оказывать помощь Украине после начала Россией спецоперации 24 февраля. Так, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза предоставить Украине 18 млрд евро в 2023 году, сообщает RT. Это одна пятая поддержи ЕС Украине, оказанной с 2014 года.