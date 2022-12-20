Аналитик рассказал, как мошенники используют новостную повестку для обмана россиян

Аналитик Арсеньев: мошенники используют новости для обмана россиян
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Мошенники создают фишинговые сайты, опираясь на новостную повестку Фото:

Мошенники активно используют актуальную новостную повестку, создавая веб-сайты и группы в соцсетях, с помощью которых обманывают россиян. Подробнее о действиях злоумышленников URA.RU рассказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

«Злоумышленники создают мошеннические ресурсы, названия которых схожи с названиями известных брендов и компаний. Также мошенники охотно откликаются на актуальную повестку, создавая веб-сайты и группы в соцсетях на горячие темы: как избежать мобилизации, покупка новой модели айфона, билеты на концерт звездного исполнителя», — пояснил Андрей Арсентьев.

Также мошенники, по его словам, не только ориентируются на новостную повестку, но и стараются сами создавать фейковые поводы. «Другое крупное направление деятельности злоумышленников — распространение фейковых новостей, прежде всего в политических целях. Вбросы фальшивых сообщений, тонко эксплуатирующих чувства людей, будут активнее проводиться через взломанные аккаунты лидеров общественного мнения», — добавил эксперт.

Минцифры уже запустило систему мониторинга фишинговых сайтов, чтобы выявлять ссылки, маскирующиеся под официальные ресурсы. За два месяца опытной эксплуатации система обнаружила 30 тыс. подозрительных ресурсов. 9 тыс. мошеннических сайтов были заблокированы. Также государство продумало способ защитить россиян от мошенников за счет сохранения персональных данных на серверах. Для этого власти ввели оборотные штрафы в 3% за утечку данных клиентов.

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Мошенники активно используют актуальную новостную повестку, создавая веб-сайты и группы в соцсетях, с помощью которых обманывают россиян. Подробнее о действиях злоумышленников URA.RU рассказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. «Злоумышленники создают мошеннические ресурсы, названия которых схожи с названиями известных брендов и компаний. Также мошенники охотно откликаются на актуальную повестку, создавая веб-сайты и группы в соцсетях на горячие темы: как избежать мобилизации, покупка новой модели айфона, билеты на концерт звездного исполнителя», — пояснил Андрей Арсентьев. Также мошенники, по его словам, не только ориентируются на новостную повестку, но и стараются сами создавать фейковые поводы. «Другое крупное направление деятельности злоумышленников — распространение фейковых новостей, прежде всего в политических целях. Вбросы фальшивых сообщений, тонко эксплуатирующих чувства людей, будут активнее проводиться через взломанные аккаунты лидеров общественного мнения», — добавил эксперт. Минцифры уже запустило систему мониторинга фишинговых сайтов, чтобы выявлять ссылки, маскирующиеся под официальные ресурсы. За два месяца опытной эксплуатации система обнаружила 30 тыс. подозрительных ресурсов. 9 тыс. мошеннических сайтов были заблокированы. Также государство продумало способ защитить россиян от мошенников за счет сохранения персональных данных на серверах. Для этого власти ввели оборотные штрафы в 3% за утечку данных клиентов.
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