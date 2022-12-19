Пострадавших от взрыва в Нижневартовске выпишут, когда решат вопрос с переселением

В больнице Нижневартовска продолжают лечение двое пострадавших от взрыва Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

Спикер думы Нижневартовска (ХМАО) Алексей Сатинов рассказал, что мать и дочь, пострадавших в ходе взрыва газа на улице Мира, 6а планируют выписать, когда будут решены проблемы с жильем. На пресс-конференции Сатинов сообщил журналисту URA.RU, что пациенткам не придется ходить по поликлиникам на этапе реабилитации — всю помощь окажут в больнице.

«На лечении в НОКБ сейчас находятся две пациентки, пострадавшие в результате обрушения дома на улице Мира, 6а. Сейчас врачи завершают первый блок лечения, по его окончании планируем приступить к реабилитации. В любом случае, ни в какие поликлиники ходить пострадавшим не придется — долечим полностью, а выпишем уже потом, когда будет определенность с жильем. Над этим параллельно работают городские службы, которые окажут пострадавшим всю необходимую помощь: с переездом, наследством, получением выплат и прочим», — прокомментировал Сатинов.

По данным медиков, состояние пациенток улучшается. «Они стабильны, состояние уже даже ближе к удовлетворительному, угроз для жизни нет. Но сейчас впереди реабилитация, потому что там еще определенно есть над чем поработать», — уточнил Сатинов.

Ранее URA.RU сообщало, что две пострадавших во время взрыва на Мира, 6а женщины еще находятся на лечении в больнице Нижневартовска. Глава города Дмитрий Кощенко рассказал, что пациентки получили смешанные травмы: переломы и ожоги.