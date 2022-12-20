На 8-10 порций нужно потратить около 420 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Редакция URA.RU накануне праздников решила посчитать, во сколько обойдется пермякам приготовить «тазик» салата «Оливье». А точнее 8 — 10 порций. Мы сравнили цены в сетевых магазинах Перми и взяли среднее значение. В конце материала также сравнили стоимость килограмма салата, приготовленного своими руками, и покупного.

«Для салата мы берем стандартный рецепт — картофель, колбасу „Докторскую“, маринованные огурцы, горошек консервированный, морковь, яйца, майонез. Предположим, что ничего из этого дома не было и нужно купить все. Для удобства у продуктов, продающихся на развес, будем сравнивать цену за килограмм», — рассказал корреспондент URA.RU.

Для выявления ориентировочной цены салата мы изучили сайты доставки из магазинов Перми: «Лента», «Магнит», «Пятерочка» и «Монетка» и выбрали самые популярные продукты у покупателей. Если же цена слишком разнилась — мы находили самые дешевые продукты, самые дорогие и брали средний показатель. К примеру, килограмм колбасы «Докторской» разных производителей стоит в разных сетях от 240 до 700 рублей. Мы взяли среднее значение без учета акций — 450 рублей. По такому же принципе отобрали цены на другие продукты:

Можно найти продукты гораздо дешевле и гораздо дороже. Но, именно по таким ценам чаще всего можно приобрести ингредиенты для салата в любом магазине

Далее мы взяли рецепт «Оливье» с сайта рецептов и посчитали, сколько нужно денег потратить на ингредиенты для 8-10 порций салата с учетом выявленных средних цен в пермских магазинах. Получилось 420 рублей на два килограмма салата.

Один килограмм салата «Оливье» будет стоить 210 рублей. Это дешевле, чем готовые салаты в магазинах

Стоит отметить, что сделанный самостоятельно салат выходит значительно дешевле, чем покупной в магазине. К примеру, в данный момент в магазине «Лента» можно купить готовое «Оливье» стоимостью 75 рублей за порцию в 200 граммов. Такая же порция от производителя «Киты еды» будет стоить 164 рубля в «Самокате». Если подсчитать, то килограмм нашего, домашнего салата будет стоить 210 рублей. Килограмм салата из «Ленты» — 375 рублей. А салат от «Киты еды» в службе доставки «Самокат» — 820 рублей за килограмм.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце декабря 2021 года хватило бы 7 тысяч рублей, чтобы накрыть новогодний стол. Туда входили горячие блюда, салаты, закуски, алкоголь, фрукты и овощи.