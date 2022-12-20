В Академии военных наук РФ раскрыли, как Польша готовится воевать с Россией

Военный аналитик Прохватилов предупредил о готовящейся мести поляков России

21 декабря 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Польша готовится стать сильнейшей военной державой в Европе, сказал Владимир Прохватилов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша готовится стать самой сильной армией Европы и нанести удар России, используя территорию Украины. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «У поляков в скором времени будет очень хорошая система ПВО. Сейчас там остатки былой советской и прочей роскоши. У них будут прекрасные корейские танки „Пантеры“ и самоходные артиллерийские установки. Истребители они закупают в достаточно большом количестве. Я думаю, что это будет реально самая сильная армия Европы. У людей огромное желание учиться военной подготовке. Они открыли военные курсы. Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — сказал Владимир Прохватилов. По словам аналитика, Польша будет наращивать свой контингент на Украине. «Просто появятся мощнейшие польские частные военные компании. То, что там несколько десятков тысяч так называемых иностранных специалистов воюют на Украине уже известно. Сейчас готовят из Польши военную супердержаву Европы. И как она сработает против России, нужно посмотреть», — добавил эксперт. Ранее военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц рассказал, что украинские военные буквально ценой своей жизни пытаются вывести из-под огня тела иностранных наемников. Таким образом потери ВСУ только растут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша готовится стать самой сильной армией Европы и нанести удар России, используя территорию Украины. Об этом в беседе с URA.RU заявил старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «У поляков в скором времени будет очень хорошая система ПВО. Сейчас там остатки былой советской и прочей роскоши. У них будут прекрасные корейские танки „Пантеры“ и самоходные артиллерийские установки. Истребители они закупают в достаточно большом количестве. Я думаю, что это будет реально самая сильная армия Европы. У людей огромное желание учиться военной подготовке. Они открыли военные курсы. Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России за годы угнетения, когда они были колонией. Ждите поляков. Тот, кто предупрежден, тот вооружен. Нельзя недооценивать предстоящей угрозы», — сказал Владимир Прохватилов. По словам аналитика, Польша будет наращивать свой контингент на Украине. «Просто появятся мощнейшие польские частные военные компании. То, что там несколько десятков тысяч так называемых иностранных специалистов воюют на Украине уже известно. Сейчас готовят из Польши военную супердержаву Европы. И как она сработает против России, нужно посмотреть», — добавил эксперт. Ранее военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц рассказал, что украинские военные буквально ценой своей жизни пытаются вывести из-под огня тела иностранных наемников. Таким образом потери ВСУ только растут.