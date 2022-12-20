20 декабря 2022
19 декабря 2022

Лыжник Большунов стал одним из лучших спортсменов Олимпиады в Пекине

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, олимпийские медали, бронза, серебро, большунов александр
Александр Большунов ранее представлял Тюменскую область Фото:

Олимпийский комитет России (ОКР) признал Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Об этом сообщили на Форуме чемпионов и призеров Олимпийских игр.

«Фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов признаны лучшими спортсменами Олимпиады в Пекине по версии ОКР. Также на награды претендовали лыжница Наталья Непряева, саночница Татьяна Иванова, шорт-трекист Семен Елистратов и сноубордист Виктор Уайлд», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, сказанное на Форуме в прошедший вторник.

Ранее URA.RU, сообщало, что лыжник Александр Большунов, представлявший Тюменскую область на протяжении трех сезонов, завоевал золотую медаль в масс-старте на зимней Олимпиаде в Пекине. Для него эта награда стала третьим золотом на Олимпиаде в Пекине.

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Олимпийский комитет России (ОКР) признал Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Об этом сообщили на Форуме чемпионов и призеров Олимпийских игр. «Фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов признаны лучшими спортсменами Олимпиады в Пекине по версии ОКР. Также на награды претендовали лыжница Наталья Непряева, саночница Татьяна Иванова, шорт-трекист Семен Елистратов и сноубордист Виктор Уайлд», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, сказанное на Форуме в прошедший вторник. Ранее URA.RU, сообщало, что лыжник Александр Большунов, представлявший Тюменскую область на протяжении трех сезонов, завоевал золотую медаль в масс-старте на зимней Олимпиаде в Пекине. Для него эта награда стала третьим золотом на Олимпиаде в Пекине.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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