Лыжник Большунов стал одним из лучших спортсменов Олимпиады в Пекине

21 декабря 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Александр Большунов ранее представлял Тюменскую область Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Олимпийский комитет России (ОКР) признал Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Об этом сообщили на Форуме чемпионов и призеров Олимпийских игр. «Фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов признаны лучшими спортсменами Олимпиады в Пекине по версии ОКР. Также на награды претендовали лыжница Наталья Непряева, саночница Татьяна Иванова, шорт-трекист Семен Елистратов и сноубордист Виктор Уайлд», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, сказанное на Форуме в прошедший вторник. Ранее URA.RU, сообщало, что лыжник Александр Большунов, представлявший Тюменскую область на протяжении трех сезонов, завоевал золотую медаль в масс-старте на зимней Олимпиаде в Пекине. Для него эта награда стала третьим золотом на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийский комитет России (ОКР) признал Александра Большунова лучшим спортсменом Олимпиады в Пекине. Об этом сообщили на Форуме чемпионов и призеров Олимпийских игр. «Фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов признаны лучшими спортсменами Олимпиады в Пекине по версии ОКР. Также на награды претендовали лыжница Наталья Непряева, саночница Татьяна Иванова, шорт-трекист Семен Елистратов и сноубордист Виктор Уайлд», — пишет ТАСС, ссылаясь на заявление, сказанное на Форуме в прошедший вторник. Ранее URA.RU, сообщало, что лыжник Александр Большунов, представлявший Тюменскую область на протяжении трех сезонов, завоевал золотую медаль в масс-старте на зимней Олимпиаде в Пекине. Для него эта награда стала третьим золотом на Олимпиаде в Пекине.