Александр Большунов завоевал третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов, ранее представлявший Тюменскую область, завоевал золотую медаль в масс-старте на зимней Олимпиаде в Пекине. Второе место также занял тюменский спортсмен Иван Якимушкин. Для Большунова это уже третья золотая медаль на Играх-2022.

«Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. Нет слов! Спасибо, Сан Саныч! Король лыж!» — передает Олимпийский комитет России в своем telegram-канале.

Из-за мороза и ветра дистанция масс-старта была сокращена с 30 километров до 28. На финише российские лыжники обошли спортсмена из Норвегии Симена Хегстада Крюгера, который занял третье место. Отставание составило семь секунд. Якимушин, уроженец Тюменской области, уступил Большунову всего 5,5 секунды.

Благодаря золоту и серебру в лыжном масс-старте российская сборная повторила рекорд по количеству медалей, завоеванных на одной Олимпиаде. В копилке у команды Олимпийского комитета РФ 29 наград. Столько же спортсмены из РФ завоевали на Играх в Сочи в 2014 году. Также 29 медалей получила сборная СССР на Олимпиаде в канадском Калгари в 1988 году.

Ранее российские лыжники завоевали бронзовые медали в командном спринте на Играх-2022 в Пекине. Они уступили спортсменам из Финляндии и Норвегии. До этого сборная ОКР заняла первое место в эстафете. Победа стала первой для советских/российских лыжников в данной дисциплине более чем за 40 лет.

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