«Коммерсант»: россиян лишат пива из Чехии и Германии

Импорт пива в Россию из «недружественных» стран может усложниться из-за повышения ввозных пошлин. Соответствующее решение сейчас обсуждается в правительстве, сообщают три источника в отрасли.
«В Минэкономики и Минфине обсуждается повышение ввозных пошлин на пиво, которое производят в „недружественных“ странах. Возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не называются, также оценивается целесообразность меры», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника в отрасли.
К «недружественным» странам власти РФ относят Японию, Австралию, Великобританию, США и всех членов Евросоюза. Сейчас, уточняет газета, Великобритания, США и Канада уже прекратили поставки пива в Россию, Однако некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии продолжают отгрузки слабоалкогольной продукции.
Ранее правительство РФ ввело пошлины на предметы личной гигиены, аналоги которых есть в стране. Также новыми пошлинами будут облагаться средства ароматизации помещений, включая благовония для религиозных обрядов.
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Импорт пива в Россию из «недружественных» стран может усложниться из-за повышения ввозных пошлин. Соответствующее решение сейчас обсуждается в правительстве, сообщают три источника в отрасли. «В Минэкономики и Минфине обсуждается повышение ввозных пошлин на пиво, которое производят в „недружественных“ странах. Возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не называются, также оценивается целесообразность меры», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника в отрасли. К «недружественным» странам власти РФ относят Японию, Австралию, Великобританию, США и всех членов Евросоюза. Сейчас, уточняет газета, Великобритания, США и Канада уже прекратили поставки пива в Россию, Однако некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии продолжают отгрузки слабоалкогольной продукции. Ранее правительство РФ ввело пошлины на предметы личной гигиены, аналоги которых есть в стране. Также новыми пошлинами будут облагаться средства ароматизации помещений, включая благовония для религиозных обрядов.