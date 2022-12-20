«Коммерсант»: россиян лишат пива из Чехии и Германии 21 декабря 2022 в 07:03 Размер текста - 17 + В Россию уже не поставляется пиво из США, Канады и Британии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Импорт пива в Россию из «недружественных» стран может усложниться из-за повышения ввозных пошлин. Соответствующее решение сейчас обсуждается в правительстве, сообщают три источника в отрасли. «В Минэкономики и Минфине обсуждается повышение ввозных пошлин на пиво, которое производят в „недружественных“ странах. Возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не называются, также оценивается целесообразность меры», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на три источника в отрасли. К «недружественным» странам власти РФ относят Японию, Австралию, Великобританию, США и всех членов Евросоюза. Сейчас, уточняет газета, Великобритания, США и Канада уже прекратили поставки пива в Россию, Однако некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии продолжают отгрузки слабоалкогольной продукции. Ранее правительство РФ ввело пошлины на предметы личной гигиены, аналоги которых есть в стране. Также новыми пошлинами будут облагаться средства ароматизации помещений, включая благовония для религиозных обрядов. Импорт пива в Россию из «недружественных» стран может усложниться из-за повышения ввозных пошлин. Соответствующее решение сейчас обсуждается в правительстве, сообщают три источника в отрасли. «В Минэкономики и Минфине обсуждается повышение ввозных пошлин на пиво, которое производят в „недружественных“ странах. Возможная ставка пошлины, перечень позиций и стран не называются, также оценивается целесообразность меры», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника в отрасли. К «недружественным» странам власти РФ относят Японию, Австралию, Великобританию, США и всех членов Евросоюза. Сейчас, уточняет газета, Великобритания, США и Канада уже прекратили поставки пива в Россию, Однако некоторые компании из Чехии, Германии и Бельгии продолжают отгрузки слабоалкогольной продукции. Ранее правительство РФ ввело пошлины на предметы личной гигиены, аналоги которых есть в стране. Также новыми пошлинами будут облагаться средства ароматизации помещений, включая благовония для религиозных обрядов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям