Самым популярным овощем у челябинских садоводов стали помидоры

Челябинские садоводы отдают предпочтение помидорам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в садах и огородах чаще всего выращивают помидоры. Такие данные приводит Челябинскстат по итогам сельскохозяйственной микропереписи

На долю помидоров приходится 24% засеянных площадей, на капусту 12%), на огурцы — 11,3%, на прочие культуры — 34,1%. Что касается личных приусадебных хозяйств, то жители региона в 2,3 раза сократили содержание свиней и нарастили поголовье кроликов.

«Поголовье свиней в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах сократилось за пять лет и составило в 2021 году 68,4 тысяч голов против 159,6 тысяч в 2016 году. При этом количество кроликов возросло на 19,3 тысяч голов», — отметили в Челябинскстате.

Кролики — единственные животные, поголовье которых в хозяйствах граждан возросло. При этом челябинцы стали меньше содержать лошадей, коров и другого крупного рогатого скота, а также овец и коз.