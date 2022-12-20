20 декабря 2022

Самым популярным овощем у челябинских садоводов стали помидоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Помидоры, урожай. Челябинск, овощи, помидоры, урожай, огород, томаты, садоводство, сельское хозяйство, продовольственная безопасность
Челябинские садоводы отдают предпочтение помидорам Фото:

Жители Челябинской области в садах и огородах чаще всего выращивают помидоры. Такие данные приводит Челябинскстат по итогам сельскохозяйственной микропереписи

На долю помидоров приходится 24% засеянных площадей, на капусту 12%), на огурцы — 11,3%, на прочие культуры — 34,1%. Что касается личных приусадебных хозяйств, то жители региона в 2,3 раза сократили содержание свиней и нарастили поголовье кроликов.

«Поголовье свиней в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах сократилось за пять лет и составило в 2021 году 68,4 тысяч голов против 159,6 тысяч в 2016 году. При этом количество кроликов возросло на 19,3 тысяч голов», — отметили в Челябинскстате.

Кролики — единственные животные, поголовье которых в хозяйствах граждан возросло. При этом челябинцы стали меньше содержать лошадей, коров и другого крупного рогатого скота, а также овец и коз.

Челябинцы стали больше выращивать кроликов

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Жители Челябинской области в садах и огородах чаще всего выращивают помидоры. Такие данные приводит Челябинскстат по итогам сельскохозяйственной микропереписи На долю помидоров приходится 24% засеянных площадей, на капусту 12%), на огурцы — 11,3%, на прочие культуры — 34,1%. Что касается личных приусадебных хозяйств, то жители региона в 2,3 раза сократили содержание свиней и нарастили поголовье кроликов. «Поголовье свиней в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах сократилось за пять лет и составило в 2021 году 68,4 тысяч голов против 159,6 тысяч в 2016 году. При этом количество кроликов возросло на 19,3 тысяч голов», — отметили в Челябинскстате. Кролики — единственные животные, поголовье которых в хозяйствах граждан возросло. При этом челябинцы стали меньше содержать лошадей, коров и другого крупного рогатого скота, а также овец и коз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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