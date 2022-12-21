Курс доллара подскочил до майских значений. Скрин

Доллар поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая

21 декабря 2022 в 09:44 Размер текста - 17 +

Курс доллара резко вырос по отношению к рублю Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курс доллара превысил 70 рублей, такой показатель зафиксирован впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара поднялся до 69,2 рубля, а на пике достиг 70,04 рублей. Евро составляет 74,06 рубля, согласно данным Мосбиржи . В последний раз подобные значения были 11 мая, когда доллар был на уровне 68,84 рубля. Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов спрогнозировал, что курс доллара может вырасти до 85 рублей. По его словам, на это влияет экономический спад и снижение стоимости нефти. Международный финансовый консультант Василий Еременко посоветовал приобретать юань и гонконгский доллар в качестве альтернативы евро и доллару, передают «Дни.ру». Скриншот сайта Мосбиржи

Курс доллара превысил 70 рублей, такой показатель зафиксирован впервые с 11 мая. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара поднялся до 69,2 рубля, а на пике достиг 70,04 рублей. Евро составляет 74,06 рубля, согласно данным Мосбиржи. В последний раз подобные значения были 11 мая, когда доллар был на уровне 68,84 рубля. Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов спрогнозировал, что курс доллара может вырасти до 85 рублей. По его словам, на это влияет экономический спад и снижение стоимости нефти. Международный финансовый консультант Василий Еременко посоветовал приобретать юань и гонконгский доллар в качестве альтернативы евро и доллару, передают «Дни.ру».