Банкир Задорнов допустил рост доллара до 85 рублей

20 декабря 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

Доллар может вырасти до 85 рублей при глобальном спаде в экономике и снижении цен на нефть Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине В условиях глобального экономического спада и при серьезном снижении цен на нефть курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей. Об этом сообщил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. «В случае же глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до 70 долларов, а до 40—45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80—85 рублям», — рассказал Задорнов изданию РБК. По его словам, ослабление рубля ускорит инфляцию в следующем году не до 4—5%, как в базовом сценарии, а до 10—12%. Это, в свою очередь, повлечет за собой снижение темпов роста экономики и поднятие ставки Центробанком, добавил банкир. В ситуации, при которой мировая экономика преодолеет спад, курс рубля ослабнет до отметки в 75 рублей за доллар. Такой вариант считается базовым, и означает отсутствие глобального кризиса. «Это будет естественное ослабление рубля», — добавил Задорнов. Он также подчеркнул, что Россия является крупнейшим экспортером нефти, газа, металлов, удобрений, древесины, зерна, поэтому не должна быть изолирована от других стран. Ранее сообщалось, что впервые с 13 октября стоимость доллара на Московской бирже превысила 64 рубля. При этом курс рубля не изменился после решения Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Отмечается умеренный рост доллара и юаня, а также некоторое снижение евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В условиях глобального экономического спада и при серьезном снижении цен на нефть курс доллара может достигнуть отметки 85 рублей. Об этом сообщил председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. «В случае же глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до 70 долларов, а до 40—45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80—85 рублям», — рассказал Задорнов изданию РБК. По его словам, ослабление рубля ускорит инфляцию в следующем году не до 4—5%, как в базовом сценарии, а до 10—12%. Это, в свою очередь, повлечет за собой снижение темпов роста экономики и поднятие ставки Центробанком, добавил банкир. В ситуации, при которой мировая экономика преодолеет спад, курс рубля ослабнет до отметки в 75 рублей за доллар. Такой вариант считается базовым, и означает отсутствие глобального кризиса. «Это будет естественное ослабление рубля», — добавил Задорнов. Он также подчеркнул, что Россия является крупнейшим экспортером нефти, газа, металлов, удобрений, древесины, зерна, поэтому не должна быть изолирована от других стран. Ранее сообщалось, что впервые с 13 октября стоимость доллара на Московской бирже превысила 64 рубля. При этом курс рубля не изменился после решения Центробанка РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Отмечается умеренный рост доллара и юаня, а также некоторое снижение евро.