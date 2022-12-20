Челябинские ревизоры проверят деятельность судей

21 декабря 2022 в 10:04 Размер текста - 17 +

В КСП посмотрят эффективность использования судейского имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в регионе. Об этом URA.RU заявили 21 декабря в пресс-службе КСП. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в области. Объекты проверки — Главное управление юстиции региона и государственное казенное учреждение „Центр обслуживания мировых судей Челябинской области“», — заявили в ведомстве. Ревизорам предстоит проверить расходы на выполнение государственных функций и соблюдения требований об оплате труда. Также в КСП проверят эффективность использования имущества и обоснованность расходов на его приобретение.

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в регионе. Об этом URA.RU заявили 21 декабря в пресс-службе КСП. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в области. Объекты проверки — Главное управление юстиции региона и государственное казенное учреждение „Центр обслуживания мировых судей Челябинской области“», — заявили в ведомстве. Ревизорам предстоит проверить расходы на выполнение государственных функций и соблюдения требований об оплате труда. Также в КСП проверят эффективность использования имущества и обоснованность расходов на его приобретение.