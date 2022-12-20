20 декабря 2022

Челябинские ревизоры проверят деятельность судей

© Служба новостей «URA.RU»
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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
В КСП посмотрят эффективность использования судейского имущества Фото:

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в регионе. Об этом URA.RU заявили 21 декабря в пресс-службе КСП.

«Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в области. Объекты проверки — Главное управление юстиции региона и государственное казенное учреждение „Центр обслуживания мировых судей Челябинской области“», — заявили в ведомстве.

Ревизорам предстоит проверить расходы на выполнение государственных функций и соблюдения требований об оплате труда. Также в КСП проверят эффективность использования имущества и обоснованность расходов на его приобретение.

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Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в регионе. Об этом URA.RU заявили 21 декабря в пресс-службе КСП. «Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в области. Объекты проверки — Главное управление юстиции региона и государственное казенное учреждение „Центр обслуживания мировых судей Челябинской области“», — заявили в ведомстве. Ревизорам предстоит проверить расходы на выполнение государственных функций и соблюдения требований об оплате труда. Также в КСП проверят эффективность использования имущества и обоснованность расходов на его приобретение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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