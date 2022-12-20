Челябинские ревизоры проверят деятельность судей

Ревизоры Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступают к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в регионе. Об этом URA.RU заявили 21 декабря в пресс-службе КСП.
«Приступаем к проведению контрольного мероприятия по проверке обеспечения деятельности мировых судей в области. Объекты проверки — Главное управление юстиции региона и государственное казенное учреждение „Центр обслуживания мировых судей Челябинской области“», — заявили в ведомстве.
Ревизорам предстоит проверить расходы на выполнение государственных функций и соблюдения требований об оплате труда. Также в КСП проверят эффективность использования имущества и обоснованность расходов на его приобретение.
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