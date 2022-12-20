20 декабря 2022

Один из богатейших пермских депутатов решил разыграть автомобиль. Фото

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Законодательное собрание Пермского края. Пленарное заседание 15 декабря 2016. Пермь, петров алексей
Алексей Петров разместил анонс розыгрыша автомобиля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Депутат пермского законодательного собрания, учредитель компании «Маркетинг» Алексей Петров решил разыграть автомобиль «Лада Гранта». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Петров написал, что розыгрыш посвящен юбилею основанной им компании и состоится в День России, 12 июня.

«Земляки! Совсем мало осталось времени до розыгрыша автомобиля „Лада Гранта“ который состоится 12 июня 2023 года и посвящен 30-летию „Маркетинга“», — сообщил Петров. URA.RU писало, что Петров является одним из самых богатых депутатов краевого парламента.

Учрежденное им ООО «Маркетинг» управляет сетью магазинов в Коми-Пермяцком округе и Перми, кафе и рестораном национальной кухни. Ранее депутат анонсировал строительство в Коми-округе предприятия по переработке дикорастущих грибов и ягод.

Алексей Петров решил устроить розыгрыш авто в честь учрежденной им компании «Маркетинг»
Фото:

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Депутат пермского законодательного собрания, учредитель компании «Маркетинг» Алексей Петров решил разыграть автомобиль «Лада Гранта». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Петров написал, что розыгрыш посвящен юбилею основанной им компании и состоится в День России, 12 июня. «Земляки! Совсем мало осталось времени до розыгрыша автомобиля „Лада Гранта“ который состоится 12 июня 2023 года и посвящен 30-летию „Маркетинга“», — сообщил Петров. URA.RU писало, что Петров является одним из самых богатых депутатов краевого парламента. Учрежденное им ООО «Маркетинг» управляет сетью магазинов в Коми-Пермяцком округе и Перми, кафе и рестораном национальной кухни. Ранее депутат анонсировал строительство в Коми-округе предприятия по переработке дикорастущих грибов и ягод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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