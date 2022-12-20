Иван Дробыш служил в Курганском государственном театре драмы
В Кургане скончался Заслуженный артист России Иван Дробыш, который служил в местном драмтеатре. Данная информация размещена в группе Курганского государственного театра драмы в соцсети «ВКонтакте».
«Скорбная весть. 21 декабря перестало биться сердце Ивана Степановича Дробыша», — указано в сообщении.
Представители театра рассказали, что карьера Дробыша началась в 1978 году. В театре отметили, что ему присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». «Он обладал исключительной работоспособностью и талантом, его любили и уважали все коллеги. Имя Ивана Степановича навсегда в истории Курганского театра драмы», — добавили представители театра.
Иван Дробыш служил в театре более 40 лет
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