20 декабря 2022

В Кургане скончался Заслуженный артист России

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Город. Курган, драмтеатр, драм театр
Иван Дробыш служил в Курганском государственном театре драмы Фото:

В Кургане скончался Заслуженный артист России Иван Дробыш, который служил в местном драмтеатре. Данная информация размещена в группе Курганского государственного театра драмы в соцсети «ВКонтакте».

«Скорбная весть. 21 декабря перестало биться сердце Ивана Степановича Дробыша», — указано в сообщении.

Представители театра рассказали, что карьера Дробыша началась в 1978 году. В театре отметили, что ему присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». «Он обладал исключительной работоспособностью и талантом, его любили и уважали все коллеги. Имя Ивана Степановича навсегда в истории Курганского театра драмы», — добавили представители театра.

Иван Дробыш служил в театре более 40 лет
Фото:

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В Кургане скончался Заслуженный артист России Иван Дробыш, который служил в местном драмтеатре. Данная информация размещена в группе Курганского государственного театра драмы в соцсети «ВКонтакте». «Скорбная весть. 21 декабря перестало биться сердце Ивана Степановича Дробыша», — указано в сообщении. Представители театра рассказали, что карьера Дробыша началась в 1978 году. В театре отметили, что ему присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». «Он обладал исключительной работоспособностью и талантом, его любили и уважали все коллеги. Имя Ивана Степановича навсегда в истории Курганского театра драмы», — добавили представители театра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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