Пермяков не расселяют из опасного дома

Жителей Перми не расселяют из дома, признанного аварийным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, форточка, ветхое и аварийное жилье
Жители аварийного дома в Перми ждут расселения Фото:

В аварийном доме по улице Куйбышева, 143 в Перми продолжают жить люди, хотя в ноябре власти города обещали их расселить до конца года в связи с риском разрушения. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации после встречи жильцов с главой администрации Свердловского района Александром Филипповым.

«Глава администрации рекомендовал жителям левого и правого крыла здания освободить жилые помещения. Это связано с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций, которые представляют наибольшую угрозу», — сообщает администрация Свердловского района.

На встрече обсуждались вопросы переселения людей в помещения маневренного фонда. Для этого им необходимо подготовить пакет документов и оценочные отчеты. В прошлом месяце URA.RU писало о том, что дом расселят до конца 2022 года. Износ здания составляет 88%.

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В аварийном доме по улице Куйбышева, 143 в Перми продолжают жить люди, хотя в ноябре власти города обещали их расселить до конца года в связи с риском разрушения. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации после встречи жильцов с главой администрации Свердловского района Александром Филипповым. «Глава администрации рекомендовал жителям левого и правого крыла здания освободить жилые помещения. Это связано с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций, которые представляют наибольшую угрозу», — сообщает администрация Свердловского района. На встрече обсуждались вопросы переселения людей в помещения маневренного фонда. Для этого им необходимо подготовить пакет документов и оценочные отчеты. В прошлом месяце URA.RU писало о том, что дом расселят до конца 2022 года. Износ здания составляет 88%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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