Площадь застройки объекта составляет 2 тысячи 271 тысячу рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 20 декабря был продан недостроенный торговый комплекс с гостиницей и встроенной подземной автостоянкой, расположенный по улице Братьев Кашириных. Недострой ушел с аукциона за 60 млн рублей, сообщается на сайте мэрии.

«Недострой по улице Братьев Кашириных продан на публичных торгах 20 декабря. Новому владельцу предстоит завершить его строительство в течение трех лет», — сообщается на сайте мэрии.

Недостроенный офисно-торговый комплекс с гостиницей был изъят у ООО «Жилстрой № 9» по решению суда. Площадь застройки объекта со степенью готовности 10% составляет 2271,8 квадратных метров. Стартовая цена лота — 3 млн 915 тысяч 400 рублей.

Ранее мэрия Челябинска продала с торгов недостроенный объект на Васенко, 94 за 39 млн рублей. Здание планировалось построить в рамках саммитов ШОС и БРИКС.

Стартовая цена лота составила 3 млн 915 тысяч 400 рублей Фото: Администрация г. Челябинск