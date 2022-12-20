Власти Сургута раскрыли статистику преступлений, связанных с терроризмом

За год силовики Сургута выявили 11 преступлений, связанных с терроризмом

21 декабря 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

В Сургуте за 2022 год выявлено 11 преступлений, связанных с терроризмом Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Сургуте за год выявлено 11 преступлений террористической направленности, два из которых связаны с деятельностью ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В Сургуте в 2022 году зарегистрировано 11 преступлений террористической направленности. Есть часть преступлений, которые совершались лицами, находящимися в местах лишения свободы на территории города. Есть преступления, которые были совершены в прошлые года. Это связано с террористической организацией ИГИЛ*. Лица совершили преступления тем, что примкнули к данной организации, уехав в Сирию. Это и повлияло на данные статистики, которые остались на уровне прошлого года», — сообщил начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города Дмитрий Печенкин. При этом Печенкин отметил, что в этом году более чем в два раза снизилось количество административных правонарушений, связанных с террористической направленностью. «Снизилось количество административных нарушений в этой сфере. У нас 36 в этом году. В прошлом было 75. Снижение более чем в два раза. Я считаю, снижение административных нарушений — это результат нашей профилактической работы», — добавил Печенкин. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ищут идеи для борьбы с терроризмом. В округе запустили конкурс на лучшую практику в сфере противодействия идеологии терроризма. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано запрещенной в РФ террористической организацией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте за год выявлено 11 преступлений террористической направленности, два из которых связаны с деятельностью ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В Сургуте в 2022 году зарегистрировано 11 преступлений террористической направленности. Есть часть преступлений, которые совершались лицами, находящимися в местах лишения свободы на территории города. Есть преступления, которые были совершены в прошлые года. Это связано с террористической организацией ИГИЛ*. Лица совершили преступления тем, что примкнули к данной организации, уехав в Сирию. Это и повлияло на данные статистики, которые остались на уровне прошлого года», — сообщил начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации города Дмитрий Печенкин. При этом Печенкин отметил, что в этом году более чем в два раза снизилось количество административных правонарушений, связанных с террористической направленностью. «Снизилось количество административных нарушений в этой сфере. У нас 36 в этом году. В прошлом было 75. Снижение более чем в два раза. Я считаю, снижение административных нарушений — это результат нашей профилактической работы», — добавил Печенкин. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ищут идеи для борьбы с терроризмом. В округе запустили конкурс на лучшую практику в сфере противодействия идеологии терроризма. * «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признано запрещенной в РФ террористической организацией.