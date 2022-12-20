20 декабря 2022

В Челябинскую область вернутся плюсовые температуры, метели и мокрый снег. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязь в городе Курган, лужи, мокрый снег
Зима в Челябинской области на несколько дней сменится весной Фото:

К выходным в Челябинскую область придут потепление, метели и мокрый снег. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС.

«Морозы, которые в ночь на 22 декабря достигнут -34 градусов, сменятся потеплением. В пятницу, 23 декабря, днем ожидается уже до плюс 1 градуса. Сильный — до 17 метров в секунду — ветер местами превратит начавшийся снег в метели. Суббота, 24 декабря, обещает быть еще теплее: минус 2-7 градусов ночью и до плюс 2 градусов днем», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске погода будет схожей. С той лишь разницей, что на фоне плюсовых температур обычный снег 23 декабря сменится мокрым. Если по всей области 24 декабря снегопады продолжатся, то в столице региона осадков не ожидается.

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К выходным в Челябинскую область придут потепление, метели и мокрый снег. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС. «Морозы, которые в ночь на 22 декабря достигнут -34 градусов, сменятся потеплением. В пятницу, 23 декабря, днем ожидается уже до плюс 1 градуса. Сильный — до 17 метров в секунду — ветер местами превратит начавшийся снег в метели. Суббота, 24 декабря, обещает быть еще теплее: минус 2-7 градусов ночью и до плюс 2 градусов днем», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске погода будет схожей. С той лишь разницей, что на фоне плюсовых температур обычный снег 23 декабря сменится мокрым. Если по всей области 24 декабря снегопады продолжатся, то в столице региона осадков не ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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