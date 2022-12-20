В Челябинскую область вернутся плюсовые температуры, метели и мокрый снег. Скрин

21 декабря 2022 в 14:30 Размер текста - 17 +

Зима в Челябинской области на несколько дней сменится весной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU К выходным в Челябинскую область придут потепление, метели и мокрый снег. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС. «Морозы, которые в ночь на 22 декабря достигнут -34 градусов, сменятся потеплением. В пятницу, 23 декабря, днем ожидается уже до плюс 1 градуса. Сильный — до 17 метров в секунду — ветер местами превратит начавшийся снег в метели. Суббота, 24 декабря, обещает быть еще теплее: минус 2-7 градусов ночью и до плюс 2 градусов днем», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске погода будет схожей. С той лишь разницей, что на фоне плюсовых температур обычный снег 23 декабря сменится мокрым. Если по всей области 24 декабря снегопады продолжатся, то в столице региона осадков не ожидается. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

К выходным в Челябинскую область придут потепление, метели и мокрый снег. Об этом сообщили URA.RU в региональном ЦГМС. «Морозы, которые в ночь на 22 декабря достигнут -34 градусов, сменятся потеплением. В пятницу, 23 декабря, днем ожидается уже до плюс 1 градуса. Сильный — до 17 метров в секунду — ветер местами превратит начавшийся снег в метели. Суббота, 24 декабря, обещает быть еще теплее: минус 2-7 градусов ночью и до плюс 2 градусов днем», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске погода будет схожей. С той лишь разницей, что на фоне плюсовых температур обычный снег 23 декабря сменится мокрым. Если по всей области 24 декабря снегопады продолжатся, то в столице региона осадков не ожидается.