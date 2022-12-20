Глава курганского округа признал, что туристический парк открылся с недоработками

21 декабря 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

В Куртамыше не хватило снега для горки в туристическом парке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куртамышском округе Курганской области во время открытия туристического парка «Пчелкина горка» не работал подъемник и сама горка. Причина недоработок — отсутствие большого объема снега и необходимых документов. Об этом рассказал глава округа Андрей Гвоздев. «Недавно прошло открытие парка „Пчелкина горка“, но в нем оказалось очень много недоработок. Даже сама горка на время открытия не была готова. Когда она будет сделана?» — поинтересовалась пользовательница Кристина Макарова во время прямого эфира газеты «Куртамышская Нива» в соцсети «ВКонтакте», за которым следил корреспондент URA.RU. Информацию о недоработках подтвердил глава округа. По словам Гвоздева, причиной неготовности горки стала нехватка снега. «Действительно, горку не получилось сделать качественно, поскольку не хватило снега. Из-за этого не получилось сделать желоб, чтобы он был ровным и гладким», — объяснил мэр. Что касается неработающего подъемника, то на него еще не пришли необходимые документы. «В конце ноября мы направили документацию по подъемнику в организацию, которая дает разрешение и проводит аттестацию оборудования. Поскольку подъемник — это опасный объект, на него нужны разрешения. Мы также проводим обучение людей по работе с ним. Сам подъемник мы тестировали, запускали, он работает», — отметил Гвоздев. О датах запуска горки и подъемника пока не сообщается. Ранее URA.RU писало, что стоимость парка «Пчелкина горка» в Куртамышском округе оценивается в 53 млн рублей. Строительством объекта занималась московская компания «Билдинг Технолоджис». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Куртамышском округе Курганской области во время открытия туристического парка «Пчелкина горка» не работал подъемник и сама горка. Причина недоработок — отсутствие большого объема снега и необходимых документов. Об этом рассказал глава округа Андрей Гвоздев. «Недавно прошло открытие парка „Пчелкина горка“, но в нем оказалось очень много недоработок. Даже сама горка на время открытия не была готова. Когда она будет сделана?» — поинтересовалась пользовательница Кристина Макарова во время прямого эфира газеты «Куртамышская Нива» в соцсети «ВКонтакте», за которым следил корреспондент URA.RU. Информацию о недоработках подтвердил глава округа. По словам Гвоздева, причиной неготовности горки стала нехватка снега. «Действительно, горку не получилось сделать качественно, поскольку не хватило снега. Из-за этого не получилось сделать желоб, чтобы он был ровным и гладким», — объяснил мэр. Что касается неработающего подъемника, то на него еще не пришли необходимые документы. «В конце ноября мы направили документацию по подъемнику в организацию, которая дает разрешение и проводит аттестацию оборудования. Поскольку подъемник — это опасный объект, на него нужны разрешения. Мы также проводим обучение людей по работе с ним. Сам подъемник мы тестировали, запускали, он работает», — отметил Гвоздев. О датах запуска горки и подъемника пока не сообщается. Ранее URA.RU писало, что стоимость парка «Пчелкина горка» в Куртамышском округе оценивается в 53 млн рублей. Строительством объекта занималась московская компания «Билдинг Технолоджис».