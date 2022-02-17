Московская компания построит курганский парк

Подрядчика, который займется строительством парка, определили 16 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Парк «Пчелкина горка» в Куртамыше (Курганская область) построят представители московской компании «Билдинг Технолоджис». Об этом сообщили представители администрации Куртамышского муниципального округа.

«На аукцион было подано две заявки. Победителем аукциона признано ООО „Билдинг Технолоджис“, г. Москва», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В администрации отметили, что конкурсные процедуры по отбору подрядчика завершились 16 февраля. Контракт, по словам представителей местной власти, подпишут 1 марта. Ранее сотрудники «Билдинг Технолоджис» занимались благоустройством общественного пространства в Далматове.

Проект «Пчелкина горка» презентовали в 2021 году. В парке планируют установить зимнюю горку и безопорный подъемник, уровневые террасы, лестничные сходы и амфитеатры, игровые, спортивные и развлекательные площадки, кафе, парковку и арт-объекты. Ранее стоимость парка оценили в 53 млн рублей. Представители «Билдинг Технолоджис» готовы построить парк за 51 584 684 рублей.