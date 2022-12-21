Тюменский и новосибирский губернаторы ждут помощи детей в воспитании патриотизма у россиян

21 декабря 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Александр Моор отметил, что власти уделяют отдельное внимание воспитанию детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Молодое поколение и дети России помогут воспитать во взрослых патриотизм. Они смотрят на все по-другому, в том числе и на спецоперацию. Об этом заявили губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Сегодня дети, действительно, очень патриотичные. Во многом даже иногда лучше, чем взрослые ориентируются в том, что происходит. Они сегодня могут выступать для проведения этой патриотической линии со своими старшими, родителями», — ответил Моор на вопрос корреспондента URA.RU о том, может ли сегодня патриотизм передаваться от родителей детям. По мнению губернатора Тюменской области, старшее поколение сегодня является менее патриотичным из-за их детства в Советском Союзе, где не было институтов воспитания молодежи. Он отметил, что в ходе рабочей группы власти уделяют внимание патриотическому воспитанию детей. По словам Моора, спецоперация сегодня является хорошим способом доносить до детей правильные ценности. «Хороший пример героических поступков [участников спецоперации] — сегодня хороший способ донести детям те [необходимые] ценности», — заключил Моор. Его поддержал Травников, отметив, что сегодняшняя молодежь может повлиять на своих родителей, привив им больший патриотизм. «У нас много хорошей молодежи, настроенной на защиту своей Родины. Этому поколению действительно очень важно уделять много внимания вопросам воспитания», — заявил Травников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Молодое поколение и дети России помогут воспитать во взрослых патриотизм. Они смотрят на все по-другому, в том числе и на спецоперацию. Об этом заявили губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Сегодня дети, действительно, очень патриотичные. Во многом даже иногда лучше, чем взрослые ориентируются в том, что происходит. Они сегодня могут выступать для проведения этой патриотической линии со своими старшими, родителями», — ответил Моор на вопрос корреспондента URA.RU о том, может ли сегодня патриотизм передаваться от родителей детям. По мнению губернатора Тюменской области, старшее поколение сегодня является менее патриотичным из-за их детства в Советском Союзе, где не было институтов воспитания молодежи. Он отметил, что в ходе рабочей группы власти уделяют внимание патриотическому воспитанию детей. По словам Моора, спецоперация сегодня является хорошим способом доносить до детей правильные ценности. «Хороший пример героических поступков [участников спецоперации] — сегодня хороший способ донести детям те [необходимые] ценности», — заключил Моор. Его поддержал Травников, отметив, что сегодняшняя молодежь может повлиять на своих родителей, привив им больший патриотизм. «У нас много хорошей молодежи, настроенной на защиту своей Родины. Этому поколению действительно очень важно уделять много внимания вопросам воспитания», — заявил Травников.