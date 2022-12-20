Курганский депутат раскритиковал информацию коллеги из Госдумы

Депутат Госдумы от Курганской области не согласен с рейтингом коллеги о трезвых регионах

21 декабря 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Депутат ГД РФ Ильтяков не согласен, что курганцы пьют больше других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков не согласился с данными коллеги Султана Хамзаева (лидер движения «Трезвая Россия»), что курганцы одни из самых пьющих в РФ. Своим мнением о рейтинге с URA.RU поделился сам Ильтяков. «Я примерно понимаю, как эти рейтинги составляют, когда их могут подстраивать под нужный результат. Не думаю, что у нас [в Курганской области] пьют больше или меньше, чем в других регионах. Потому что все одинаково в среднем по России. За исключением тех регионов, в которых алкоголь запрещают официально. Но и из этих регионов люди уезжают в соседние области и пьют там», — заявил Ильтяков. Также он отметил, что большинство курганцев работают на предприятиях в три смены по 8-10 часов в день: «Им вообще когда пить? Некогда», — говорит депутат. До этого URA.RU писало, что Курганская область вошла в топ-3 самых пьющих регионов по итогам рейтинга движения «Трезвая Россия». Первые два места разделили Сахалинская область и Чукотский автономный округ. При этом глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев опроверг информацию о низком уровне трезвости среди курганцев. По его словам, данные статистики искажены, поскольку помимо больных алкоголизмов, в нее входят лица из группы риска и выздоравливающие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Государственной думы РФ от Курганской области Александр Ильтяков не согласился с данными коллеги Султана Хамзаева (лидер движения «Трезвая Россия»), что курганцы одни из самых пьющих в РФ. Своим мнением о рейтинге с URA.RU поделился сам Ильтяков. «Я примерно понимаю, как эти рейтинги составляют, когда их могут подстраивать под нужный результат. Не думаю, что у нас [в Курганской области] пьют больше или меньше, чем в других регионах. Потому что все одинаково в среднем по России. За исключением тех регионов, в которых алкоголь запрещают официально. Но и из этих регионов люди уезжают в соседние области и пьют там», — заявил Ильтяков. Также он отметил, что большинство курганцев работают на предприятиях в три смены по 8-10 часов в день: «Им вообще когда пить? Некогда», — говорит депутат. До этого URA.RU писало, что Курганская область вошла в топ-3 самых пьющих регионов по итогам рейтинга движения «Трезвая Россия». Первые два места разделили Сахалинская область и Чукотский автономный округ. При этом глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев опроверг информацию о низком уровне трезвости среди курганцев. По его словам, данные статистики искажены, поскольку помимо больных алкоголизмов, в нее входят лица из группы риска и выздоравливающие.