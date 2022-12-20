Пассажир из ХМАО отсудил у Utair деньги за падение во время похода в туалет

21 декабря 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Без решения суда Utair отказалась платить пострадавшему жителю и начислила бонусы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель ХМАО отсудил у авиакомпании Utair деньги из-за падения во время полета в самолете. В момент тряски мужчина шел в туалет, но упал и получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе окружного суда. «Гражданин осуществлял перелет авиакомпанией Ютэйр по маршруту Москва — Сургут. Во время полета, когда гражданин следовал в туалетную комнату, самолет резко начало трясти, он начал опасно терять высоту, в результате чего пассажир упал и получил телесные повреждения. В результате происшествия гражданин получил нравственные и физические страдания», — сказали в пресс-службе. Пассажир направил компании претензию, в которой просил выплатить компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей. Однако Utair возмещать вред отказалась, заявив, что произошла «внезапная турбулентность». Вместо компенсации авиакомпания начислила пассажиру на счет в Utair 600 миль (бонусов). Тогда житель обратился в суд ХМАО, который в итоге принял решение о частичном удовлетворении иска. Пассажиру было выплачено 30 тысяч рублей, а также Utair оштрафовали на 15 тысяч рублей и возложили на компанию судебные расходы на 10 тысяч рублей.

Житель ХМАО отсудил у авиакомпании Utair деньги из-за падения во время полета в самолете. В момент тряски мужчина шел в туалет, но упал и получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе окружного суда. «Гражданин осуществлял перелет авиакомпанией Ютэйр по маршруту Москва — Сургут. Во время полета, когда гражданин следовал в туалетную комнату, самолет резко начало трясти, он начал опасно терять высоту, в результате чего пассажир упал и получил телесные повреждения. В результате происшествия гражданин получил нравственные и физические страдания», — сказали в пресс-службе. Пассажир направил компании претензию, в которой просил выплатить компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей. Однако Utair возмещать вред отказалась, заявив, что произошла «внезапная турбулентность». Вместо компенсации авиакомпания начислила пассажиру на счет в Utair 600 миль (бонусов). Тогда житель обратился в суд ХМАО, который в итоге принял решение о частичном удовлетворении иска. Пассажиру было выплачено 30 тысяч рублей, а также Utair оштрафовали на 15 тысяч рублей и возложили на компанию судебные расходы на 10 тысяч рублей.