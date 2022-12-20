Власти ХМАО дозакупили снаряжение по просьбам мобилизованных

21 декабря 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Правительство Югры отправило мобилизованным тактическое снаряжение Фото: Минобороны России/Дмитрий Филиппов новость из сюжета Мобилизация в России Правительство ХМАО закупило тактическое снаряжение по запросам мобилизованных. Вице-губернатор округа Александр Тиртока сообщил корреспонденту URA.RU, что оборудование было направлено в центры переподготовки военнослужащих. «Мы учли те пожелания, которые формируются руководством подразделений: батальонов, полков. То, что касается тактического оборудования, также было приобретено и направлено в учебные центры Омской, Свердловской и Челябинской областей», — прокомментировал Тиртока. По словам вице-губернатора, перед закупкой снаряжения проводились консультации с инструкторами, имеющими боевой опыт, и Министерством обороны. Подробности о тактических приборах, закупленных округом, не разглашаются. Ранее URA.RU писало о закупке властями ХМАО новых аптечек для мобилизованных. Улучшенный вариант включает в себя 36 позиций, в том числе жгуты и турникеты, необходимые для оказания первой помощи в полевых условиях. Частичную мобилизацию в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Россия проводит специальную военную операцию на территори Украины с 24 февраля.

Правительство ХМАО закупило тактическое снаряжение по запросам мобилизованных. Вице-губернатор округа Александр Тиртока сообщил корреспонденту URA.RU, что оборудование было направлено в центры переподготовки военнослужащих. «Мы учли те пожелания, которые формируются руководством подразделений: батальонов, полков. То, что касается тактического оборудования, также было приобретено и направлено в учебные центры Омской, Свердловской и Челябинской областей», — прокомментировал Тиртока. По словам вице-губернатора, перед закупкой снаряжения проводились консультации с инструкторами, имеющими боевой опыт, и Министерством обороны. Подробности о тактических приборах, закупленных округом, не разглашаются. Ранее URA.RU писало о закупке властями ХМАО новых аптечек для мобилизованных. Улучшенный вариант включает в себя 36 позиций, в том числе жгуты и турникеты, необходимые для оказания первой помощи в полевых условиях. Частичную мобилизацию в России объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Россия проводит специальную военную операцию на территори Украины с 24 февраля.