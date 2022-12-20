В Екатеринбурге показали, как изменится городской цирк после реконструкции. Фото

В Екатеринбурге презентовали проект реконструкции городского цирка

21 декабря 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Реконструкция городского цирка закончится в 2025 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Руководство Екатеринбургского цирка презентовало проект реконструкции площадки. Цирк закроется уже с 15 января 2023 года, а капитальный ремонт здания займет два года. На презентации проекта побывал корреспондент URA.RU. «Наш цирк станет более трепетно относится к зрителям, артистам и животным. Часть здания, относящаяся к содержанию животных, будет изменена целиком: мы полностью сносим стены и строим новые помещения. Все что касается здания цирка — постройка сохраняется», — заявила директор Тамара Бортникова. Для того, чтобы создать комфортные условия для животных, будет изменен въезд фур в цирк. Сейчас клетки и реквизит разгружают на улице, после реконструкции машины будут подъезжать к цирку напрямую. В здании также появится модульный бассейн, который будут убирать, когда в нем не будет необходимости. Зеленый цвет, ассоциирующий с Уралом, сохранится в интерьере, но преимущество отдадут и белому оттенку. Как считают проектировщики, за счет этого пространство здания наполнится светом и воздухом и не будет перегружено деталями. При этом мозаичное панно в холле сохранят и обновят, а на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову, в честь которого назван екатеринбургский цирк. Буфет станет местом встреч артистов со зрителями, музей переедет со второго этажа на первый. Как подчеркивает руководство цирка, после реконструкции музей сможет работать автономно: сейчас же, чтобы посмотреть экспозиции, необходимо дождаться дня, когда на площадке будет представление. Не останется без внимания и зона, где сейчас расположены кабинеты. «Там появится новое пространство для цирковой детской школы. А со стороны музея будет хореографический и спортивный зал с тренажерами для артистов», — подчеркнула Бортникова. Во время презентации директор цирка призналась, что в зале сократиться количество мест, но незначительно — с 2460 мест до 2000, при этом кресла станут шире и удобнее. Зато увеличится число туалетов в два раза, а внутри каждого раковины поделят на детские и взрослые. На крыше цирка появится давно запланированная смотровая площадка и новая подсветка, проект которой руководство цирка обещает презентовать в январе 2023 года. «Очень важное отличие нашей реконструкции в том, что у нас уже есть финансирование в отличие от других цирков — Челябинска, Уфы. Они закрывались без гарантийного финансирования, у нас другая ситуация», — заявила Бортникова. Реконструкция начнется благодаря федеральной программе «Культура», однако представители учреждения надеются, что к финансовой поддержке подключаться и представители бизнеса региона. Всего на ремонт здания выделят около двух миллиардов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство Екатеринбургского цирка презентовало проект реконструкции площадки. Цирк закроется уже с 15 января 2023 года, а капитальный ремонт здания займет два года. На презентации проекта побывал корреспондент URA.RU. «Наш цирк станет более трепетно относится к зрителям, артистам и животным. Часть здания, относящаяся к содержанию животных, будет изменена целиком: мы полностью сносим стены и строим новые помещения. Все что касается здания цирка — постройка сохраняется», — заявила директор Тамара Бортникова. Для того, чтобы создать комфортные условия для животных, будет изменен въезд фур в цирк. Сейчас клетки и реквизит разгружают на улице, после реконструкции машины будут подъезжать к цирку напрямую. В здании также появится модульный бассейн, который будут убирать, когда в нем не будет необходимости. Зеленый цвет, ассоциирующий с Уралом, сохранится в интерьере, но преимущество отдадут и белому оттенку. Как считают проектировщики, за счет этого пространство здания наполнится светом и воздухом и не будет перегружено деталями. При этом мозаичное панно в холле сохранят и обновят, а на входной группе создадут полотно, посвященное советскому артисту цирка Валентину Филатову, в честь которого назван екатеринбургский цирк. Буфет станет местом встреч артистов со зрителями, музей переедет со второго этажа на первый. Как подчеркивает руководство цирка, после реконструкции музей сможет работать автономно: сейчас же, чтобы посмотреть экспозиции, необходимо дождаться дня, когда на площадке будет представление. Не останется без внимания и зона, где сейчас расположены кабинеты. «Там появится новое пространство для цирковой детской школы. А со стороны музея будет хореографический и спортивный зал с тренажерами для артистов», — подчеркнула Бортникова. Во время презентации директор цирка призналась, что в зале сократиться количество мест, но незначительно — с 2460 мест до 2000, при этом кресла станут шире и удобнее. Зато увеличится число туалетов в два раза, а внутри каждого раковины поделят на детские и взрослые. На крыше цирка появится давно запланированная смотровая площадка и новая подсветка, проект которой руководство цирка обещает презентовать в январе 2023 года. «Очень важное отличие нашей реконструкции в том, что у нас уже есть финансирование в отличие от других цирков — Челябинска, Уфы. Они закрывались без гарантийного финансирования, у нас другая ситуация», — заявила Бортникова. Реконструкция начнется благодаря федеральной программе «Культура», однако представители учреждения надеются, что к финансовой поддержке подключаться и представители бизнеса региона. Всего на ремонт здания выделят около двух миллиардов рублей.