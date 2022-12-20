Мэр из ХМАО ждет возвращения зама, который находится под следствием

21 декабря 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района джет возвращения на работу своего зама Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил, что ждет возвращения заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева, который находится под следствием. Об этом чиновник сказал во время итоговой пресс-конференции. «Да, если расследование уголовного дела завершится в пользу Муслима Асадуллаева, он вернется к своим обязанностям. Очень надеюсь на это», — отметил Андрей Трубецкой. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от работы по решению суда, после возбуждения против него уголовного дела по превышению должностных полномочий. Сам Асадуллаев не усматривает в своих действиях состава преступления и намерен в ходе следствия попытаться это доказать.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил, что ждет возвращения заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева, который находится под следствием. Об этом чиновник сказал во время итоговой пресс-конференции. «Да, если расследование уголовного дела завершится в пользу Муслима Асадуллаева, он вернется к своим обязанностям. Очень надеюсь на это», — отметил Андрей Трубецкой. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от работы по решению суда, после возбуждения против него уголовного дела по превышению должностных полномочий. Сам Асадуллаев не усматривает в своих действиях состава преступления и намерен в ходе следствия попытаться это доказать.