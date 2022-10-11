Вице-мэр из ХМАО отстранен от работы из-за уголовного дела

Заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от работы по решению суда, после возбуждения против него уголовного дела по превышению должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердили источник в силовых структурах.
«Сургутский районный суд вынес решение об отстранении Асадуллаева», — сказал источник. Оперативно получить комментарий суда не удалось, там не ответили на звонки корреспондента агентства.
В пресс-службе районной администрации рассказали, что для проверки соблюдения требований законодательства при предоставлении займов унитарным предприятием «ТО УТВИВ №1» в администрации Сургутского района создана специальная комиссия. «Свое заключение она должна вынести до 19 октября. На время отсутствия Муслима Асадуллаевича заместителем главы Сургутского района назначен Константин Карпеткин», — прокомментировали в пресс-службе администрации Сургутского района.
Источник в политическом истеблишменте муниципалитета рассказал URA.RU, что сам Асадуллаев в общении с силовиками настаивает на своей невиновности. «Претензии у силовиков и надзорных органов к чиновникам появляются постоянно. Это нормальная практика. Асадуллаев не усматривает в своих действиях состава преступления и намерен в ходе следствия попытаться это доказать», — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело на Асадуллаева по статье о превышении должностных полномочий. Вместе с Асадуллаевым вторым фигурантом проходит директор главного поставщика коммунальных ресурсов муниципалитета — МУП «ТО УТВИВ №1» Игорь Стратечук. Они выдали займ подрядчику, который строил котельные в нескольких поселений, а в итоге бюджетные деньги компания вернуть не смогла.
Заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от работы по решению суда, после возбуждения против него уголовного дела по превышению должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердили источник в силовых структурах. «Сургутский районный суд вынес решение об отстранении Асадуллаева», — сказал источник. Оперативно получить комментарий суда не удалось, там не ответили на звонки корреспондента агентства. В пресс-службе районной администрации рассказали, что для проверки соблюдения требований законодательства при предоставлении займов унитарным предприятием «ТО УТВИВ №1» в администрации Сургутского района создана специальная комиссия. «Свое заключение она должна вынести до 19 октября. На время отсутствия Муслима Асадуллаевича заместителем главы Сургутского района назначен Константин Карпеткин», — прокомментировали в пресс-службе администрации Сургутского района. Источник в политическом истеблишменте муниципалитета рассказал URA.RU, что сам Асадуллаев в общении с силовиками настаивает на своей невиновности. «Претензии у силовиков и надзорных органов к чиновникам появляются постоянно. Это нормальная практика. Асадуллаев не усматривает в своих действиях состава преступления и намерен в ходе следствия попытаться это доказать», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело на Асадуллаева по статье о превышении должностных полномочий. Вместе с Асадуллаевым вторым фигурантом проходит директор главного поставщика коммунальных ресурсов муниципалитета — МУП «ТО УТВИВ №1» Игорь Стратечук. Они выдали займ подрядчику, который строил котельные в нескольких поселений, а в итоге бюджетные деньги компания вернуть не смогла.