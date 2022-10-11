Вице-мэр из ХМАО отстранен от работы из-за уголовного дела

Замглавы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранили от работы из-за уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы Сургутского района Муслим Асадуллаев отстранен от работы по решению суда, после возбуждения против него уголовного дела по превышению должностных полномочий. Эту информацию URA.RU подтвердили источник в силовых структурах.

«Сургутский районный суд вынес решение об отстранении Асадуллаева», — сказал источник. Оперативно получить комментарий суда не удалось, там не ответили на звонки корреспондента агентства.

В пресс-службе районной администрации рассказали, что для проверки соблюдения требований законодательства при предоставлении займов унитарным предприятием «ТО УТВИВ №1» в администрации Сургутского района создана специальная комиссия. «Свое заключение она должна вынести до 19 октября. На время отсутствия Муслима Асадуллаевича заместителем главы Сургутского района назначен Константин Карпеткин», — прокомментировали в пресс-службе администрации Сургутского района.

Источник в политическом истеблишменте муниципалитета рассказал URA.RU, что сам Асадуллаев в общении с силовиками настаивает на своей невиновности. «Претензии у силовиков и надзорных органов к чиновникам появляются постоянно. Это нормальная практика. Асадуллаев не усматривает в своих действиях состава преступления и намерен в ходе следствия попытаться это доказать», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело на Асадуллаева по статье о превышении должностных полномочий. Вместе с Асадуллаевым вторым фигурантом проходит директор главного поставщика коммунальных ресурсов муниципалитета — МУП «ТО УТВИВ №1» Игорь Стратечук. Они выдали займ подрядчику, который строил котельные в нескольких поселений, а в итоге бюджетные деньги компания вернуть не смогла.