20 декабря 2022

Депутат Госдумы пообещал решить проблему с «заморозкой» строительства дома в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недостроеные объекты Домбери. Соловьи и Бухта Квинс. Екатеринбург, долгострой, домбери, замороженный объект, недостроенный дом
Марков контролирует вопрос строительства дома для переселенцев в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Новости "URA.RU" работают!

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков отреагировал на новость URA.RU о приостановке строительства дома в Лабытнанги (ЯНАО), предназначенного для переселенцев из аварийного жилья и пообещал разобраться в проблеме. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

«Обратился с запросом в Правительство ЯНАО с просьбой разъяснить, какие меры планируется предпринимать для недопущения сдвигов по срокам переселения граждан из ветхого, аварийного жилья. Держу данный вопрос на личном контроле!» — цитирует слова депутата Госдумы Евгения Маркова пресс-служба ЛДПР.

Сообщалось, что стройку девятиэтажного дома, куда должны были переселить жильцов «авариек» заморозили по причине того, что у подрядчика закончились деньги. Из-за этого сроки расселения аварийного жилья могут сдвинуться.

Будьте в курсе всех главных новостей Ямала - читайте канал Округ белых ночей.

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков отреагировал на новость URA.RU о приостановке строительства дома в Лабытнанги (ЯНАО), предназначенного для переселенцев из аварийного жилья и пообещал разобраться в проблеме. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Обратился с запросом в Правительство ЯНАО с просьбой разъяснить, какие меры планируется предпринимать для недопущения сдвигов по срокам переселения граждан из ветхого, аварийного жилья. Держу данный вопрос на личном контроле!» — цитирует слова депутата Госдумы Евгения Маркова пресс-служба ЛДПР. Сообщалось, что стройку девятиэтажного дома, куда должны были переселить жильцов «авариек» заморозили по причине того, что у подрядчика закончились деньги. Из-за этого сроки расселения аварийного жилья могут сдвинуться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...