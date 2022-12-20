Депутат Госдумы пообещал решить проблему с «заморозкой» строительства дома в ЯНАО

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков отреагировал на новость URA.RU о приостановке строительства дома в Лабытнанги (ЯНАО), предназначенного для переселенцев из аварийного жилья и пообещал разобраться в проблеме. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
«Обратился с запросом в Правительство ЯНАО с просьбой разъяснить, какие меры планируется предпринимать для недопущения сдвигов по срокам переселения граждан из ветхого, аварийного жилья. Держу данный вопрос на личном контроле!» — цитирует слова депутата Госдумы Евгения Маркова пресс-служба ЛДПР.
Сообщалось, что стройку девятиэтажного дома, куда должны были переселить жильцов «авариек» заморозили по причине того, что у подрядчика закончились деньги. Из-за этого сроки расселения аварийного жилья могут сдвинуться.
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