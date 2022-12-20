Депутат Госдумы пообещал решить проблему с «заморозкой» строительства дома в ЯНАО

21 декабря 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Марков контролирует вопрос строительства дома для переселенцев в ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков отреагировал на новость URA.RU о приостановке строительства дома в Лабытнанги (ЯНАО), предназначенного для переселенцев из аварийного жилья и пообещал разобраться в проблеме. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Обратился с запросом в Правительство ЯНАО с просьбой разъяснить, какие меры планируется предпринимать для недопущения сдвигов по срокам переселения граждан из ветхого, аварийного жилья. Держу данный вопрос на личном контроле!» — цитирует слова депутата Госдумы Евгения Маркова пресс-служба ЛДПР. Сообщалось, что стройку девятиэтажного дома, куда должны были переселить жильцов «авариек» заморозили по причине того, что у подрядчика закончились деньги. Из-за этого сроки расселения аварийного жилья могут сдвинуться.

Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков отреагировал на новость URA.RU о приостановке строительства дома в Лабытнанги (ЯНАО), предназначенного для переселенцев из аварийного жилья и пообещал разобраться в проблеме. Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Обратился с запросом в Правительство ЯНАО с просьбой разъяснить, какие меры планируется предпринимать для недопущения сдвигов по срокам переселения граждан из ветхого, аварийного жилья. Держу данный вопрос на личном контроле!» — цитирует слова депутата Госдумы Евгения Маркова пресс-служба ЛДПР. Сообщалось, что стройку девятиэтажного дома, куда должны были переселить жильцов «авариек» заморозили по причине того, что у подрядчика закончились деньги. Из-за этого сроки расселения аварийного жилья могут сдвинуться.