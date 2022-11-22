22 ноября 2022
21 ноября 2022

В ЯНАО заморозили строительство дома для переселенцев. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная фирма обанкротилась Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) заморозили строительство дома, куда должны были переселить жильцов «авариек». Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, у подрядчика закончились деньги.

«В Лабытнанги заморозили стройку девятиэтажного дома, который находится рядом с улицей Ивана Путилина, 3. Говорят, что у подрядчика нет денег. Со стройки уже вывезли всю технику», — сообщил агентству инсайдер.

По словам источника, из-за этой проблемы сроки переселения из аварийного жилья могут сдвинуться. В администрации Лабытнанги агентству подтвердили, что строительство дома приостановлено из-за банкротства ООО «Ямалстройтранс». «Работа в этом направлении идет. Фирма обанкротилась, сейчас Фондом жилищного строительства ЯНАО проводятся плановые процедуры, необходимые для передачи объекта незавершенного строительства новому подрядчику», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в Лабытнанги не успела в обещанный срок расселить аварийный дом. Жителям обещали вручить ключи от новых квартир на День города, но планы изменились.

Подрядчик «Ямалстройтранс» обанкротился, из-за чего строительство дома в Лабытнанги прекратилось

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В Лабытнанги (ЯНАО) заморозили строительство дома, куда должны были переселить жильцов «авариек». Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, у подрядчика закончились деньги. «В Лабытнанги заморозили стройку девятиэтажного дома, который находится рядом с улицей Ивана Путилина, 3. Говорят, что у подрядчика нет денег. Со стройки уже вывезли всю технику», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника, из-за этой проблемы сроки переселения из аварийного жилья могут сдвинуться. В администрации Лабытнанги агентству подтвердили, что строительство дома приостановлено из-за банкротства ООО «Ямалстройтранс». «Работа в этом направлении идет. Фирма обанкротилась, сейчас Фондом жилищного строительства ЯНАО проводятся плановые процедуры, необходимые для передачи объекта незавершенного строительства новому подрядчику», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в Лабытнанги не успела в обещанный срок расселить аварийный дом. Жителям обещали вручить ключи от новых квартир на День города, но планы изменились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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