Строительная фирма обанкротилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) заморозили строительство дома, куда должны были переселить жильцов «авариек». Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, у подрядчика закончились деньги.

«В Лабытнанги заморозили стройку девятиэтажного дома, который находится рядом с улицей Ивана Путилина, 3. Говорят, что у подрядчика нет денег. Со стройки уже вывезли всю технику», — сообщил агентству инсайдер.

По словам источника, из-за этой проблемы сроки переселения из аварийного жилья могут сдвинуться. В администрации Лабытнанги агентству подтвердили, что строительство дома приостановлено из-за банкротства ООО «Ямалстройтранс». «Работа в этом направлении идет. Фирма обанкротилась, сейчас Фондом жилищного строительства ЯНАО проводятся плановые процедуры, необходимые для передачи объекта незавершенного строительства новому подрядчику», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия в Лабытнанги не успела в обещанный срок расселить аварийный дом. Жителям обещали вручить ключи от новых квартир на День города, но планы изменились.