В Перми выбрали лучшие рестораны в 2022 году

Три ресторана заняли высокие позиции рейтинга заведений центральной России Фото: Размик Закарян © URA.RU

Всероссийская ресторанная премия WHERETOEAT подвела итоги 2022 года и распределила лучшие заведения России по рейтингу. Рестораны Перми соревновались с заведениями Нижнего Новгорода, Самары, Суздаля, Костромы, Воронежа, Уфы, Кирова, Ижевска и других городов центральной России. Редакция URA.RU собрала в список все пермские заведения, которые отметили авторитетные ресторанные критики.

«Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире», — указано на сайте премии.

В топ-30 лучших ресторанов центральной России по версии WHERETOEAT вошли три пермских ресторана:

NOLAN WINE & KITCHEN — ресторан современной европейской кухни. Занял седьмое место в рейтинге «WHERETOEAT. Центр» из почти 300 ресторанов, выделенных премией. Критики отметили оригинальное и лаконичное меню, большой выбор интересных вин, душевность и комфортный светлый интерьер с большими окнами. Из блюд упомянули круассан с маринованным лососем, авокадо и яйцом, зеленый крем-суп с крабом, бефстроганов из языка с картофельным пюре и лесными грибами и другие блюда меню.

Гриль-бар ROB ROY занял 15 место. Был отмечен за элегантно-брутальный модный интерьер, великолепный выбор стейков — от классического рибая до скерт-стейка и рыбно-морские блюда: лосось, морской окунь, осьминог, креветки. Также эксперты оценили живописный вид на Каму, открывающийся из панорамных окон веранды.

BELKA — ресторан занял 26-28 позиции, разделив эти места с двумя ресторанами Ярославля. Критиков покорило авторское прочтение европейской и средиземноморской кухни. Например, для суши используют не рис, а крабовую страчателлу, булочку бриошь можно заменить на авокадо, а мидии подают с картофелем фри и хлебом.

Следующие рестораны заняли уже не столь высокие позиции, но тем не менее присутствуют в списке лучших. Публикуем их в порядке от более высокой оценке к менее высокой:

INTERVIEW

CARAMELLA BISTRO

RED BBQ

ROLLS & PIZZA

ЧАЙКА ZAZA

MEDUZA SEAFOOD & WINE

ПАРТИЗАН

ЭКСПЕДИЦИЯ

РУСАЛОЧКА ЛЮБИТ СУШИ

PIU VINO

ЛАПШИЧНАЯ

LA BOTTEGA

АВГУСТИН

Блюда из NOLAN WINE & KITCHEN: равиоли с лососем в соусе креветочный биск, Бриошь с крабом и томатами, конфеты ручной работы и лимонный сорбет Соцсети ресторана NOLAN WINE & KITCHEN

Блюдо из ROB ROY: седло ягненка с томатной аджикой Соцсети гриль-бара ROB ROY