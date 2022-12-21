Всероссийская ресторанная премия WHERETOEAT подвела итоги 2022 года и распределила лучшие заведения России по рейтингу. Рестораны Перми соревновались с заведениями Нижнего Новгорода, Самары, Суздаля, Костромы, Воронежа, Уфы, Кирова, Ижевска и других городов центральной России. Редакция URA.RU собрала в список все пермские заведения, которые отметили авторитетные ресторанные критики.
«Итоговые списки формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы. Иными словами, тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире», — указано на сайте премии.
В топ-30 лучших ресторанов центральной России по версии WHERETOEAT вошли три пермских ресторана:
- NOLAN WINE & KITCHEN — ресторан современной европейской кухни. Занял седьмое место в рейтинге «WHERETOEAT. Центр» из почти 300 ресторанов, выделенных премией. Критики отметили оригинальное и лаконичное меню, большой выбор интересных вин, душевность и комфортный светлый интерьер с большими окнами. Из блюд упомянули круассан с маринованным лососем, авокадо и яйцом, зеленый крем-суп с крабом, бефстроганов из языка с картофельным пюре и лесными грибами и другие блюда меню.
- Гриль-бар ROB ROY занял 15 место. Был отмечен за элегантно-брутальный модный интерьер, великолепный выбор стейков — от классического рибая до скерт-стейка и рыбно-морские блюда: лосось, морской окунь, осьминог, креветки. Также эксперты оценили живописный вид на Каму, открывающийся из панорамных окон веранды.
- BELKA — ресторан занял 26-28 позиции, разделив эти места с двумя ресторанами Ярославля. Критиков покорило авторское прочтение европейской и средиземноморской кухни. Например, для суши используют не рис, а крабовую страчателлу, булочку бриошь можно заменить на авокадо, а мидии подают с картофелем фри и хлебом.
Следующие рестораны заняли уже не столь высокие позиции, но тем не менее присутствуют в списке лучших. Публикуем их в порядке от более высокой оценке к менее высокой:
- INTERVIEW
- CARAMELLA BISTRO
- RED BBQ
- ROLLS & PIZZA
- ЧАЙКА ZAZA
- MEDUZA SEAFOOD & WINE
- ПАРТИЗАН
- ЭКСПЕДИЦИЯ
- РУСАЛОЧКА ЛЮБИТ СУШИ
- PIU VINO
- ЛАПШИЧНАЯ
- LA BOTTEGA
- АВГУСТИН
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