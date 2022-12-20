Король госзаказа продает бизнес, на него завязаны мегастройки Екатеринбурга

У подрядчика, строящего трамвайную ветку в Екатеринбурге, сменится собственник

Прямо сейчас УТСС выполняет ряд больших дородных ремонтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор и основной бенефициар «Треста Уралтранспецстрой» (УТСС) — важного дорожного подрядчика властей Екатеринбурга и Свердловской области — Дмитрий Головин ведет переговоры о продаже предприятия. Об этом URA.RU рассказал источник в окружении Головина. По словам другого собеседника агентства, Головин ищет покупателя как минимум с лета.

«Как сам он объясняет, надоели постоянные проверки. Насколько я знаю, в числе претендентов на покупку — крупные федеральные структуры», — поделился один из источников. «Куда-либо уезжать Головин не собирается, у него есть другие активы», — добавил другой. Дозвониться до приемной самого Головина к моменту публикации не удалось.

По информации из открытых источников, прямо сейчас УТСС реализует несколько подрядов на миллиарды рублей. Самые заметные из них — строительство третьего пускового комплекса ЕКАД, трамвайной ветки в Академическом районе, Александровского бульвара, улицы Чкалова, а также ремонт улиц Шейнкмана и Объездной дороги. «Отразится ли это [продажа Головиным „Уралтранспецстроя“] на объектах? Неясно. По установившимся правилам, Головин должен будет согласовать с администрацией, правительством нового собственника. Этого пока не было», — прокомментировал источник во власти.

Дмитрий Головин владеет 32,42% акций УТСС, другие крупные акционеры — Владимир Головин (23,28%) и Михаил Малиновских (14,93%). Во времена, когда Владимир Тунгусов был вице-мэром Екатеринбурга, а затем вице-губернатором (май 2016-го-сентябрь 2018 годов) и считался «серым кардиналом» города, УТСС относили к его большой империи.