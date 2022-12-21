Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot

Военный эксперт по ПВО Кнутов рассказал о провальном опыте использования ЗРК Patriot

22 декабря 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

ЗРК Patriot сложно обслуживать, считает Юрий Кнутов Игорь Зарембо / РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) для противовоздушной обороны Patriot, которые США планируют поставить Украине, сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО, чтобы иметь возможность отслеживать ракеты, летящие низко. Это создаст проблемы ВСУ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Patriot работают, как правило, в связке с другими ЗРК, способными действовать по малым высотам. Например, с теми же французскими Crotale. В свое время в Саудовской Аравии была такая связка — Patriot и Crotale. Причем для этого французские ЗРК специально переделывали. Хотя саудиты смогли пробить эту оборону и нанести удар по нефтеперерабатывающим предприятиям (Patriot не справился с атакой самодельных дронов в Саудовской Аравии в 2019 году — прим. URA.RU). Второе — это сложность в обслуживании. Эти регламентные работы украинский расчет не сможет проводить», — объяснил Юрий Кнутов. Директор Музея войск ПВО добавил, что США медлят с отправкой комплексов Patriot, так как боятся утечки технологий. «Самое главное — это опасность утечки американской технологии. США об этом очень переживают», — подчеркнул Кнутов. По информации Associated Press, США направят Украине военную помощь на 1,8 млрд долларов. Она впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В разговоре с URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал минусы ЗРК. Они долго разворачиваются и сворачиваются, а также не могут поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) для противовоздушной обороны Patriot, которые США планируют поставить Украине, сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО, чтобы иметь возможность отслеживать ракеты, летящие низко. Это создаст проблемы ВСУ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Patriot работают, как правило, в связке с другими ЗРК, способными действовать по малым высотам. Например, с теми же французскими Crotale. В свое время в Саудовской Аравии была такая связка — Patriot и Crotale. Причем для этого французские ЗРК специально переделывали. Хотя саудиты смогли пробить эту оборону и нанести удар по нефтеперерабатывающим предприятиям (Patriot не справился с атакой самодельных дронов в Саудовской Аравии в 2019 году — прим. URA.RU). Второе — это сложность в обслуживании. Эти регламентные работы украинский расчет не сможет проводить», — объяснил Юрий Кнутов. Директор Музея войск ПВО добавил, что США медлят с отправкой комплексов Patriot, так как боятся утечки технологий. «Самое главное — это опасность утечки американской технологии. США об этом очень переживают», — подчеркнул Кнутов. По информации Associated Press, США направят Украине военную помощь на 1,8 млрд долларов. Она впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В разговоре с URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал минусы ЗРК. Они долго разворачиваются и сворачиваются, а также не могут поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров.