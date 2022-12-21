Военный эксперт по ПВО раскрыл слабые места ЗРК Patriot

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) для противовоздушной обороны Patriot, которые США планируют поставить Украине, сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО, чтобы иметь возможность отслеживать ракеты, летящие низко. Это создаст проблемы ВСУ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Patriot работают, как правило, в связке с другими ЗРК, способными действовать по малым высотам. Например, с теми же французскими Crotale. В свое время в Саудовской Аравии была такая связка — Patriot и Crotale. Причем для этого французские ЗРК специально переделывали. Хотя саудиты смогли пробить эту оборону и нанести удар по нефтеперерабатывающим предприятиям (Patriot не справился с атакой самодельных дронов в Саудовской Аравии в 2019 году — прим. URA.RU). Второе — это сложность в обслуживании. Эти регламентные работы украинский расчет не сможет проводить», — объяснил Юрий Кнутов.
Директор Музея войск ПВО добавил, что США медлят с отправкой комплексов Patriot, так как боятся утечки технологий. «Самое главное — это опасность утечки американской технологии. США об этом очень переживают», — подчеркнул Кнутов.
По информации Associated Press, США направят Украине военную помощь на 1,8 млрд долларов. Она впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В разговоре с URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал минусы ЗРК. Они долго разворачиваются и сворачиваются, а также не могут поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров.
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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) для противовоздушной обороны Patriot, которые США планируют поставить Украине, сложны в обслуживании и должны идти в связке с другими системами ПВО, чтобы иметь возможность отслеживать ракеты, летящие низко. Это создаст проблемы ВСУ. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Patriot работают, как правило, в связке с другими ЗРК, способными действовать по малым высотам. Например, с теми же французскими Crotale. В свое время в Саудовской Аравии была такая связка — Patriot и Crotale. Причем для этого французские ЗРК специально переделывали. Хотя саудиты смогли пробить эту оборону и нанести удар по нефтеперерабатывающим предприятиям (Patriot не справился с атакой самодельных дронов в Саудовской Аравии в 2019 году — прим. URA.RU). Второе — это сложность в обслуживании. Эти регламентные работы украинский расчет не сможет проводить», — объяснил Юрий Кнутов. Директор Музея войск ПВО добавил, что США медлят с отправкой комплексов Patriot, так как боятся утечки технологий. «Самое главное — это опасность утечки американской технологии. США об этом очень переживают», — подчеркнул Кнутов. По информации Associated Press, США направят Украине военную помощь на 1,8 млрд долларов. Она впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В разговоре с URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал минусы ЗРК. Они долго разворачиваются и сворачиваются, а также не могут поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров.