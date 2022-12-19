Военный аналитик Михайлов раскрыл минусы американских ЗРК Patriot

Военный аналитик Михайлов: ЗРК Patriot США не отвечает требованиям современной войны

19 декабря 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

ЗРК Patriot не бьют по целям, летящим ниже 100 метров Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американские зенитные ракетные комплексы Patriot долго разворачиваются и сворачиваются, что является большим минусом в современных боевых действиях. Также ЗРК не могут поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров, что делает его легкой мишенью для беспилотников. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Система довольно неповоротливая и перегружена элементами. Разворачивается долго. Почти 30 минут. Сворачивается около 20 минут. Мы понимаем, что система довольно неустойчива к современным веяниям войны, когда нужно отстреляться, поразить цель и покинуть место, пока тебя не достала артиллерия либо ВКС противника», — сказал Александр Михайлов. «Ракеты ЗРК Patriot не бьют ниже 60 метров, а в реальности у них пробел с землей около 100 метров. Поэтому любые изделия беспилотного характера, БПЛА кустарного производства, любой БПЛА-камикадзе может поразить пусковые установки, если летит на высоте 50 метров», — добавил военный аналитик. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не планируют поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. При этом источники CNN в Белом доме заявляют о готовности объявить о передаче Киеву свои ЗРК. В Кремле заявили, что Россия будет воспринимать американские зенитно-ракетные комплексы как законную цель, но посоветовали дождаться официальной информации о поставках таких систем Украине. Обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд отметили, что поставки оружия Украине истощают собственные военные ресурсы США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot долго разворачиваются и сворачиваются, что является большим минусом в современных боевых действиях. Также ЗРК не могут поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров, что делает его легкой мишенью для беспилотников. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Система довольно неповоротливая и перегружена элементами. Разворачивается долго. Почти 30 минут. Сворачивается около 20 минут. Мы понимаем, что система довольно неустойчива к современным веяниям войны, когда нужно отстреляться, поразить цель и покинуть место, пока тебя не достала артиллерия либо ВКС противника», — сказал Александр Михайлов. «Ракеты ЗРК Patriot не бьют ниже 60 метров, а в реальности у них пробел с землей около 100 метров. Поэтому любые изделия беспилотного характера, БПЛА кустарного производства, любой БПЛА-камикадзе может поразить пусковые установки, если летит на высоте 50 метров», — добавил военный аналитик. Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не планируют поставлять Украине свои зенитно-ракетные комплексы Patriot в рамках военной помощи. При этом источники CNN в Белом доме заявляют о готовности объявить о передаче Киеву свои ЗРК. В Кремле заявили, что Россия будет воспринимать американские зенитно-ракетные комплексы как законную цель, но посоветовали дождаться официальной информации о поставках таких систем Украине. Обозреватели Bloomberg Энтони Капачио и Кортни Макбрайд отметили, что поставки оружия Украине истощают собственные военные ресурсы США.