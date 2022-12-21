В центре поддержке мобилизованных в Перми подтвердили смерть военнослужащего

Военнослужащий погиб, попав в ДТП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военнослужащий из Чайковского округа Пермского края, призванный в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации, погиб не на территории военной части. Об этом URA.RU рассказал куратор пермского центра поддержки мобилизованных и их семей Константин Строгий. По его словам, мужчина проходил подготовку в Елани Свердловской области, но погиб, находясь не на территории учебного центра.

«Мобилизованный погиб вне учебного времени и не на территории части [в Елани]», — отметил Строгий. Ранее СМИ сообщили о 23-летнем мужчине, который попал в ДТП, когда ехал на автомобиле из Елани домой, чтобы повидаться с родными перед отправкой в зону СВО. В результате аварии он скончался.

По словам Строгого, отправка мобилизованных из Елани в зону проведения спецоперации продлится до Нового года. Первая группа мобилизованных, в составе которых были и пермяки, отправилась для выполнения боевых задач в середине ноября.