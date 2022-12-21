Байден встретил Зеленского в Белом доме

Встреча произошла 21 декабря в 14:00 по местному времени
Президент США Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден встретил лидера Украины Владимира Зеленского в США. Встреча произошла у Белого дома в 14:00 по местному времени. Прямую трансляцию ведет Youtube-канал «ABC News».
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании NBC Питер Александер. Зеленский заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран.
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