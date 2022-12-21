21 декабря 2022

Байден встретил Зеленского в Белом доме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Встреча произошла 21 декабря в 14:00 по местному времени Фото:

Президент США Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден встретил лидера Украины Владимира Зеленского в США. Встреча произошла у Белого дома в 14:00 по местному времени. Прямую трансляцию ведет Youtube-канал «ABC News».

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании NBC Питер Александер. Зеленский заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Президент США Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден встретил лидера Украины Владимира Зеленского в США. Встреча произошла у Белого дома в 14:00 по местному времени. Прямую трансляцию ведет Youtube-канал «ABC News». Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США 21 декабря. Об этом сообщил в Twitter журналист телекомпании NBC Питер Александер. Зеленский заявил о своем намерении обсудить с американским лидером Джо Байденом сотрудничество двух стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...