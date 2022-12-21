В Свердловской области появятся три новые зарядные станции для электромобилей

Новые ЭЗС появятся на трассах из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Серов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Свердловской области к концу 2022 года появятся три новые электрозарядные станции (ЭЗС) для электромобилей. Об этом сообщил генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

«До конца [2022] года в Свердловской области будут установлены пять ЭЗС. Две из них были установлены в ноябре в Екатеринбурге — около ТРЦ „Алатырь“ и на улице Бориса Ельцина. Еще три зарядные станции появятся на трассах Пермь—Екатеринбург, Екатеринбург—Тюмень и Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов», — передает слова Александра Пятигора « Коммерсант ».

Гендиректор «Россети Урала» отмечает, что в регионах ответственности компании наблюдается рост электромобилей, на данный момент их зарегистрировано около 460. В 2023 году планируется построить еще семь ЭЗС, тогда на территории Свердловской и Челябинской областей будут функционировать 14 зарядных станций, добавляет Александр Пятигор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Академическом районе Екатеринбурга запустили зарядную станцию для электрокаров. Колонка работала бесплатно и находилась в режиме тестирования.