В соцсети обвинили главу ЕК в лицемерии из-за акции солидарности с Украиной

22 декабря 2022 в 06:35 Размер текста - 17 +

В здании ЕК после призыва Зеленского погасили свет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была обвинена в лицемерии из-за акции солидарности с Украиной, в рамках которой в здании был отключен свет. Об этом пользователи сообщили в соцетях. «Весь свет включен в знак протеста против вас и вашего любимчика Зеленского, но ваши контракты с Pfizer все еще во тьме…», — сообщил один из пользователей соцсети Twitter, указывают РИА Новости. Другие заявили, что глава ЕК живет в клоунском мире. Ранее Урсула фон дер Ляйен написала в своем аккаунте о том, что услышала призыв Зеленского миру отключить свет, «чтобы зажечь свет в их сердцах». К своему сообщению она приложила видео с отключением электроэнергии в здании Еврокомиссии. Ранее Зеленский уже заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. По его словам, в большинстве городов сохраняются графики отключений.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была обвинена в лицемерии из-за акции солидарности с Украиной, в рамках которой в здании был отключен свет. Об этом пользователи сообщили в соцетях. «Весь свет включен в знак протеста против вас и вашего любимчика Зеленского, но ваши контракты с Pfizer все еще во тьме…», — сообщил один из пользователей соцсети Twitter, указывают РИА Новости. Другие заявили, что глава ЕК живет в клоунском мире. Ранее Урсула фон дер Ляйен написала в своем аккаунте о том, что услышала призыв Зеленского миру отключить свет, «чтобы зажечь свет в их сердцах». К своему сообщению она приложила видео с отключением электроэнергии в здании Еврокомиссии. Ранее Зеленский уже заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. По его словам, в большинстве городов сохраняются графики отключений.