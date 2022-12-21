21 декабря 2022

В соцсети обвинили главу ЕК в лицемерии из-за акции солидарности с Украиной

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В здании ЕК после призыва Зеленского погасили свет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была обвинена в лицемерии из-за акции солидарности с Украиной, в рамках которой в здании был отключен свет. Об этом пользователи сообщили в соцетях.

«Весь свет включен в знак протеста против вас и вашего любимчика Зеленского, но ваши контракты с Pfizer все еще во тьме…», — сообщил один из пользователей соцсети Twitter, указывают РИА Новости. Другие заявили, что глава ЕК живет в клоунском мире.

Ранее Урсула фон дер Ляйен написала в своем аккаунте о том, что услышала призыв Зеленского миру отключить свет, «чтобы зажечь свет в их сердцах». К своему сообщению она приложила видео с отключением электроэнергии в здании Еврокомиссии.

Ранее Зеленский уже заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. По его словам, в большинстве городов сохраняются графики отключений.

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была обвинена в лицемерии из-за акции солидарности с Украиной, в рамках которой в здании был отключен свет. Об этом пользователи сообщили в соцетях. «Весь свет включен в знак протеста против вас и вашего любимчика Зеленского, но ваши контракты с Pfizer все еще во тьме…», — сообщил один из пользователей соцсети Twitter, указывают РИА Новости. Другие заявили, что глава ЕК живет в клоунском мире. Ранее Урсула фон дер Ляйен написала в своем аккаунте о том, что услышала призыв Зеленского миру отключить свет, «чтобы зажечь свет в их сердцах». К своему сообщению она приложила видео с отключением электроэнергии в здании Еврокомиссии. Ранее Зеленский уже заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. По его словам, в большинстве городов сохраняются графики отключений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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