Зеленский пожаловался на проблемы с энергоситемой на Украине

Зеленский: более 1,5 млн жителей Одесской области остались без света

11 декабря 2022 в 03:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский рассказал об актуальных проблемах с энергосистемой на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня более чем полтора миллиона человек в Одесской области остались без света. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «По состоянию на это время более чем полтора миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, якобы такая ситуация сложилась после ночного удара иранскими дронами. Он также сообщил, что в целом в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Зеленский уже заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. По его словам, в большинстве городов сохраняются графики отключений. Ранее США обвинили Иран в том, что страна занимается поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявила, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок. В Кремле сотрудничество с Ираном в плане поставок беспилотников опровергли. Обвинения Запада в том, что РФ хочет производить иранские дроны, необоснованны, заявляли в МИД РФ.

Сегодня более чем полтора миллиона человек в Одесской области остались без света. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «По состоянию на это время более чем полтора миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, якобы такая ситуация сложилась после ночного удара иранскими дронами. Он также сообщил, что в целом в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Зеленский уже заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. По его словам, в большинстве городов сохраняются графики отключений. Ранее США обвинили Иран в том, что страна занимается поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявила, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок. В Кремле сотрудничество с Ираном в плане поставок беспилотников опровергли. Обвинения Запада в том, что РФ хочет производить иранские дроны, необоснованны, заявляли в МИД РФ.