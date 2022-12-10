10 декабря 2022

Зеленский пожаловался на проблемы с энергоситемой на Украине

Зеленский: более 1,5 млн жителей Одесской области остались без света
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский рассказал об актуальных проблемах с энергосистемой на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сегодня более чем полтора миллиона человек в Одесской области остались без света. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«По состоянию на это время более чем полтора миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, якобы такая ситуация сложилась после ночного удара иранскими дронами. Он также сообщил, что в целом в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения.

Зеленский уже заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. По его словам, в большинстве городов сохраняются графики отключений.

Ранее США обвинили Иран в том, что страна занимается поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявила, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок. В Кремле сотрудничество с Ираном в плане поставок беспилотников опровергли. Обвинения Запада в том, что РФ хочет производить иранские дроны, необоснованны, заявляли в МИД РФ.

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Сегодня более чем полтора миллиона человек в Одесской области остались без света. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «По состоянию на это время более чем полтора миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, якобы такая ситуация сложилась после ночного удара иранскими дронами. Он также сообщил, что в целом в разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Зеленский уже заявлял, что полное восстановление украинской энергосистемы этой зимой невозможно. По его словам, в большинстве городов сохраняются графики отключений. Ранее США обвинили Иран в том, что страна занимается поставками беспилотных летательных аппаратов в Россию. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявила, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок. В Кремле сотрудничество с Ираном в плане поставок беспилотников опровергли. Обвинения Запада в том, что РФ хочет производить иранские дроны, необоснованны, заявляли в МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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