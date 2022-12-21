На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло возгорание на третьем этаже дома на проспекте Мира, 61. Происходит эвакуация жильцов. Об этом сообщается в местных telegram-каналах.

«Пожар на третьем этаже дома на проспекте Мира, 61. Эвакуируют людей. По предварительным данным, есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой дать комментарий. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) из-за пожара отключили электроэнергию в районе Гидропорта. По данным МЧС, произошло возгорание ангара.