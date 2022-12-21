21 декабря 2022
20 декабря 2022

В ЯНАО из горящего дома эвакуируют людей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) произошло возгорание на третьем этаже дома на проспекте Мира, 61. Происходит эвакуация жильцов. Об этом сообщается в местных telegram-каналах.

«Пожар на третьем этаже дома на проспекте Мира, 61. Эвакуируют людей. По предварительным данным, есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой дать комментарий. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) из-за пожара отключили электроэнергию в районе Гидропорта. По данным МЧС, произошло возгорание ангара.

Происходит эвакуация людей

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В Ноябрьске (ЯНАО) произошло возгорание на третьем этаже дома на проспекте Мира, 61. Происходит эвакуация жильцов. Об этом сообщается в местных telegram-каналах. «Пожар на третьем этаже дома на проспекте Мира, 61. Эвакуируют людей. По предварительным данным, есть пострадавший», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МЧС по ЯНАО с просьбой дать комментарий. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде (ЯНАО) из-за пожара отключили электроэнергию в районе Гидропорта. По данным МЧС, произошло возгорание ангара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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