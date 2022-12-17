17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Салехарде из-за пожара городской район остался без света. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
В Салехарде из-за пожара остался без света район Гидропорта Фото:

В Салехарде из-за пожара отключили электроэнергию в районе Гидропорта. О происшествии сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.

«В районе Гидропорт горит ангар, на месте работают сотрудники МЧС, присутствует автомобиль скорой помощи. В районе отключили электроэнергию», — передает корреспондент агентства с места событий.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО информацию о пожаре подтвердили. Полную информацию обещали подготовить позднее.

Ранее URA.RU рассказало, что при пожаре в Губкинском погиб человек. При возгорании ангара погиб рабочий.

Обновлено: 18 декабря, 23:55
«Горело здание по адресу Кооперативная 16, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ликвидация открытого горения в 23:46, работы продолжаются, выясняются причины пожара», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

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В Салехарде из-за пожара отключили электроэнергию в районе Гидропорта. О происшествии сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «В районе Гидропорт горит ангар, на месте работают сотрудники МЧС, присутствует автомобиль скорой помощи. В районе отключили электроэнергию», — передает корреспондент агентства с места событий. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО информацию о пожаре подтвердили. Полную информацию обещали подготовить позднее. Ранее URA.RU рассказало, что при пожаре в Губкинском погиб человек. При возгорании ангара погиб рабочий. Обновлено: 18 декабря, 23:55 «Горело здание по адресу Кооперативная 16, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ликвидация открытого горения в 23:46, работы продолжаются, выясняются причины пожара», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
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