В Салехарде из-за пожара отключили электроэнергию в районе Гидропорта. О происшествии сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.
«В районе Гидропорт горит ангар, на месте работают сотрудники МЧС, присутствует автомобиль скорой помощи. В районе отключили электроэнергию», — передает корреспондент агентства с места событий.
В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО информацию о пожаре подтвердили. Полную информацию обещали подготовить позднее.
Ранее URA.RU рассказало, что при пожаре в Губкинском погиб человек. При возгорании ангара погиб рабочий.
Обновлено: 18 декабря, 23:55
«Горело здание по адресу Кооперативная 16, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ликвидация открытого горения в 23:46, работы продолжаются, выясняются причины пожара», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
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