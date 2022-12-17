В Салехарде из-за пожара городской район остался без света. Видео

18 декабря 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

В Салехарде из-за пожара остался без света район Гидропорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде из-за пожара отключили электроэнергию в районе Гидропорта. О происшествии сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «В районе Гидропорт горит ангар, на месте работают сотрудники МЧС, присутствует автомобиль скорой помощи. В районе отключили электроэнергию», — передает корреспондент агентства с места событий. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО информацию о пожаре подтвердили. Полную информацию обещали подготовить позднее. Ранее URA.RU рассказало, что при пожаре в Губкинском погиб человек. При возгорании ангара погиб рабочий. Обновлено: 18 декабря, 23:55

«Горело здание по адресу Кооперативная 16, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ликвидация открытого горения в 23:46, работы продолжаются, выясняются причины пожара», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

В Салехарде из-за пожара отключили электроэнергию в районе Гидропорта. О происшествии сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. «В районе Гидропорт горит ангар, на месте работают сотрудники МЧС, присутствует автомобиль скорой помощи. В районе отключили электроэнергию», — передает корреспондент агентства с места событий. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО информацию о пожаре подтвердили. Полную информацию обещали подготовить позднее. Ранее URA.RU рассказало, что при пожаре в Губкинском погиб человек. При возгорании ангара погиб рабочий. Обновлено: 18 декабря, 23:55 «Горело здание по адресу Кооперативная 16, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Ликвидация открытого горения в 23:46, работы продолжаются, выясняются причины пожара», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.