Генерал Гурулев предрек важный этап спецоперации после решений Путина

Гурулев: Путин принял решения, которые приведут к победе в спецоперации

Решения Путина приведут к победе Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Решения президента РФ Владимира Путина приведут к важному этапу в спецоперации. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, комментируя выступление президента на коллегии Минобороны.

«Верховный главнокомандующий четко показал, что всей специальной военной операцией руководит лично он. Все остальные получили жестко задачи. Президент за последнее время был на командном пункте управления, Белоруссии, сегодня на коллегии», — заявил Гурулев. Он также отметил, что визит председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Китай тоже имело особое значение. «Я уверен, что решения на будущее приняты, задачи детализированы, эффект мы увидим, он очень рядом» — сказал Гурулев.