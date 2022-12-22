Генерал Гурулев предрек важный этап спецоперации после решений Путина

Решения президента РФ Владимира Путина приведут к важному этапу в спецоперации. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, комментируя выступление президента на коллегии Минобороны.
«Верховный главнокомандующий четко показал, что всей специальной военной операцией руководит лично он. Все остальные получили жестко задачи. Президент за последнее время был на командном пункте управления, Белоруссии, сегодня на коллегии», — заявил Гурулев. Он также отметил, что визит председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Китай тоже имело особое значение. «Я уверен, что решения на будущее приняты, задачи детализированы, эффект мы увидим, он очень рядом» — сказал Гурулев.
21 декабря Путин выступил на коллегии Минобороны. Он заявил, что ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна удовлетворяет все запросы армии, сообщает Life. На коллегии также выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он обозначил, что приоритетной целью для Российской армии на 2023 год останется проведение специальной операции вплоть до полного выполнения поставленных задач, передает телеканал 360.
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Решения президента РФ Владимира Путина приведут к важному этапу в спецоперации. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев, комментируя выступление президента на коллегии Минобороны. «Верховный главнокомандующий четко показал, что всей специальной военной операцией руководит лично он. Все остальные получили жестко задачи. Президент за последнее время был на командном пункте управления, Белоруссии, сегодня на коллегии», — заявил Гурулев. Он также отметил, что визит председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Китай тоже имело особое значение. «Я уверен, что решения на будущее приняты, задачи детализированы, эффект мы увидим, он очень рядом» — сказал Гурулев. 21 декабря Путин выступил на коллегии Минобороны. Он заявил, что ограничений по финансированию ВС РФ нет, страна удовлетворяет все запросы армии, сообщает Life. На коллегии также выступил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он обозначил, что приоритетной целью для Российской армии на 2023 год останется проведение специальной операции вплоть до полного выполнения поставленных задач, передает телеканал 360.