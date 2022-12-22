Bloomberg: Суровикин готовит новое наступление на Украину

РФ планирует наступление на Украину в 2023 году, пишет Bloomberg Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия может начать новые наступления на Украину в 2023 году. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

«Русские под командованием [командующего российской группировкой войск в зоне проведения СВО] Сергея Суровикина готовят оборону и пополняют свои ряды новобранцами. Москва может начать новые наступления в новом году», — уточнил он в статье. Брэндс также напомнил, что украинские бойцы в настоящий момент плохо оснащены и особенно это критично в зимний период. При этом он подчеркнул, что у России нет ограничений в плане дальнейшего ведения кампании.

Ранее сообщалось, что Суровикин изменил тактику проведения спецоперации на территории Украины. Командующий группировкой ВС РФ усилил линии обороны и усовершенствовал взаимодействие между войсками. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал решения Суровикина по спецоперации, пишут «Дни.ру». Полковник Центрального аппарата МО РФ в запасе Владимир Трухан раскрыл решения командующего Российской армией о передислокации войск. Он отметил, что РФ важно обосноваться в Херсонской области, передает агентство Nation news.